Cupola del Duomo: i disegni dei bambini durante il lockdown proiettati sulla Palazzina Reale

Per due settimane visibili su grande schermo in piazza Stazione oltre 370 lavori: bimbi e ragazzi che durante il lockdown hanno partecipato all'iniziativa in occasione dei 600 anni del 'Cupolone' di Brunelleschi