Coronavirus, frenata di contagi in Toscana: nuovi casi in calo

I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 769 su 13.229 tamponi molecolari e 2.776 test rapidi effettuati.

Ad annunciarlo in un post su Facebook il governatore della Toscana Eugenio Giani.

I nuovi casi registrati ieri in Toscana erano stati oltre mille - 1071 - pur con un numero di tamponi più alto rispetto ad oggi: erano stati 14.074 i tamponi molecolari e 4.313 i test rapidi effettuati.

I casi sono quindi in calo, un buon segnale in vista dell'entrata in vigore della zona arancione e della speranza, coltivata ieri da Giani, di passare presto alla zona gialla.

Ma in questi giorni abbiamo assistito ad una vera e propria altalena di numeri: il 1° dicembre i casi erano scesi sotto i 700, mentre ieri, come abbiamo visto, erano tornati a schizzare sopra mille.