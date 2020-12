Coronavirus: i nuovi positivi sono 593

"I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 593, su 7.812 tamponi molecolari e 397 test rapidi effettuati". Sono i dati di oggi, lunedì 7 dicembre, come comunicati dal presidente della Regione Eugenio Giani attraverso un post su Facebook.

Numero dunque basso di nuovi contagi, ma con una quantità di tamponi analizzati estremamente bassa. I dati diffusi sono solo l'anticipazione sul numero dei nuovi positivi, come il presidente Giani pubblica da diversi giorni ogni mattina sul suo profilo Facebook. Per la totalità dei dati bisognerà aspettare il bollettino ufficiale quotidiano, che come ogni giorno uscirà nel primo pomeriggio.

Ieri i nuovi casi positivi erano stati 753, su 12.142 tamponi molecolari e 2.074 test rapidi effettuati.