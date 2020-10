Coronavirus: sfondata quota 1.000 nuovi positivi

In Toscana oggi, giovedì 22 ottobre, crescono nettamente i contagi legati al coronavirus. Non è ancora uscito il bollettino ufficiale, ma in base alle prime anticipazioni raccolte i nuovi casi positivi oggi superano le 1.100 unità: sarebbero nelle ultime 24 ore circa 1.170 (ieri erano stati 866).

Non è ancora noto il numero di tamponi eseguiti (ieri erano stati 11mila600, ed è noto che al crescere dei tamponi cresce anche il numero dei positivi trovato. Questione peraltro sulla quale è aperto un forte dibattito). Appena uscirà il bollettino ufficiale con tutti i numeri odierni ne daremo naturalmente conto.

Uno scenario che pone dinanzi al nuovo governatore, Eugenio Giani, fra le altre cose, anche la sfida della organizzazione della rete ospedaliera a fronte della seconda ondata.

Un banco di prova importante è tra le altre cose la riunione con i direttori generali delle aziende sanitarie prevista per oggi oggi pomeriggio, dopo che stamattina Giani ha ufficializzato le deleghe assegnati agli 8 assessori che compongono la nuova giunta regionale (la delega alla sanità è andato al Pd senese Simone Bezzini).

"Dobbiamo decidere come pianificare l'eventuale aumento delle terapie intensive - ha spiega Giani questa mattina a margine della presentazione della giunta -. Dobbiamo scegliere se focalizzarle su alcuni ospedali o se prevedere il sistema per cui in ogni ospedale viene creato un reparto Covid. Ad oggi nelle terapie intensive sono una settantina su 375 i posti occupati, ma potenzialmente possiamo contare su 500 posti. Quindi siamo in una situazione assolutamente gestibile, ma se dobbiamo creare dei posti aggiuntivi dovremo fare una scelta di metodo".