Coronavirus, Giani anticipa il bollettino: "In Toscana 428 nuovi casi nelle ultime 24 ore, siamo da zona gialla"

In Toscana "I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 428 su 8.110 tamponi molecolari e 3.001 test rapidi effettuati".

Lo scrive sulla sua pagina Facebook il governatore della Toscana Eugenio Giani, in queste ore in visita all'ospedale di Arezzo.

Calano uleriormente, dunque, i contagi stando agli ultimissimi dati a disposizione del presidente della Regione.

"Sarà il Comitato tecnico scientifico a decidere quando la Toscana scenderà in zona gialla ma visto che in Toscana anche l'Rt è sceso sotto l'1, noi abbiamo le condizioni per esserlo in qualsiasi momento" aveva detto ieri Giani.

Per poi aggiungere, a chi gli chiedeva un commento sull'ordinanza che riportava in zona arancione l'Abruzzo: "Io comunque non forzerò le cose ma mi rimetto alle valutazioni degli scienziati perché questo è quello che devo fare".