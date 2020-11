Movida: controlli nei giorni di Halloween, multati chioschi

Negli ultimi giorni giorni serie di verifiche disposte dal questore di Firenze per il rispetto delle norme dell'ultimo Dpcm emanato per contenere l'epidemia dal Covid-19. Giovedì sera la polizia ha multato un cafè di Via Nazionale dopo aver riscontrato la somministrazione fuori orario di alcolici, disponendo la chiusura per tre giorni e una multa fino a 400 euro. Il giorno seguente un chiosco di Piazza Stazione è stato chiuso dopo il titolare ha somministrato alcol intorno a mezzanotte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ieri i carabinieri hanno multato un minimarket di Sant'Ambrogio per aver violato le norme sul distanziamento sociale