Coronavirus, focolaio a Montedomini: in pochi giorni casi positivi raddoppiati

Sono praticamente raddoppiati, in pochi giorni, i casi positivi nelle tre Rsa, Residenze sanitarie assistenziali per anziani, gestite da Montedomini a Firenze.

Se nei giorni scorsi era venuta fuori la notizia di 40 casi posititi in tutto, 23 anziani sui 171 ospiti complessivi e 17 operatori sanitari sui 146 impiegati dalle struttura, il netto aumento dei casi è notizia delle ultime ore.

Secondo quanto riportano fonti interne alla struttura, e secondo quanto scrive anche il Corriere Fiorentino oggi, in tutto ora ci sono 53 ospiti positivi, ai quali si aggiungono 26 operatori positivi.

La quasi totalità dei casi sarebbe stata riscontrata nella struttura principale, quella di via dei Malcontenti, in zona Santa Croce, dove la direzione starebbe riallestendo un vero e proprio 'reparto Covid', come già accaduto durante l'ondata di marzo/aprile scorsi.