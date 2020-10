Firenze prima città d'Italia per riciclaggio di denaro, furti in casa e nei negozi

Firenze è la prima lavanderia italiana di denaro sporco. Lo scrive Il Sole 24 Ore, analizzando i dati relativi alle denunce di reato nelle città italiane. Il periodo di riferimento è il 2019.

Nella 'classifica assoluta', Firenze compare seconda in Italia per numero di denunce. Sull'onda di furti e controlli antidroga, il capoluogo è superato soltanto da Milano, per numero di reati denunciati nel 2019 in rapporto alla popolazione residente.

A Firenze in generale si registra, nel complesso, un lieve calo dei reati denunciati nel corso del 2019 (-1,4%), ma allo stesso tempo un notevole aumento (+13,8%) dei furti con destrezza.

Calano invece - con tassi in doppia cifra - i furti in abitazione e quelli che colpiscono esercizi commerciali, dove però Firenze è sempre in testa alle graduatorie.

Il capoluogo mantiene anche il primo posto nazionale anche per reati legati al riciclaggio di denaro, e si mantiene fra le prime province d'Italia per reati connessi allo spaccio e agli stupefacenti, con denunce in aumento sul 2018.

Per quanto riguarda altre città toscane, spicca il dato di Grosseto per il netto calo delle denunce (-14,7%) che porta la provincia dalla 23/a alla 39/a posizione in classifica. Reati in calo anche a Lucca (-13,9%), che scende dalla 20/a alla 32/a posizione.

Il commento del sindaco Nardella

"Firenze - dice il sindaco Dario Nardella al Sole 24 Ore - è una delle città, delle province, in cui il rapporto turisti/abitanti è più alto in assoluto e purtroppo gran parte di questi furti sono fatti proprio a danno di chi viene in città per vacanza".

La Toscana inoltre per Nardella, riporta sempre il quotidiano di Confindustria, "è un territorio ricco dove la criminalità organizzata si insinua in attività commerciali, ristorazione, servizi. Ma qui non c'è omertà, e questi dati dimostrano il fatto che i cittadini denunciano".