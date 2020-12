Classifica qualità della vita di Italia Oggi: Firenze perde 14 posizioni

Nella classifica sulla qualità della vita 2020, pubblicata domenica scorsa da Italia Oggi, Firenze perde 14 posizioni. Il capoluogo passa infatti dalla 17esima posizione del 2019 al 31esimo posto di quest'anno.

Tra gli indicatori tenuti in considerazione per stilare la classifica ci sono affari e lavoro, ambiente, sicurezza sociale, istruzione e formazione, redditi e ricchezza, reati e sicurezza, tempo libero.

In vetta alla classifica quest'anno spicca Pordenone, comune del Friuli Venezia-Giulia di 51mila abitanti, che l'anno scorso era seconda.

Nel 2019 era invece prima Trento, scesa al secondo posto. Terzo gradino del podio per Vicenza, che l'anno scorso era 14esima.

Bologna, 'cugina' fiorentina al di là degli Appennini, spesso confrontata con Firenze per il numero di residenti molto simile, è al 27esimo posto, scesa anche lei di 14 posizioni (l'anno scorso era tredicesima).

Per le più grandi città bisogna scendere in classifica ancora più giù. Come spiega Italia Oggi, "perdono decine di posizioni tutte le città colpite più duramente dalla prima ondata della pandemia": Milano è 45esima (nel 2019 era 29esima), Torino 64esima (era 49esima), Napoli 103esima (era 105esima), Palermo 99esima (era 98esima).

In controtendenza invece la capitale: Roma guadagna 26 posizioni e passa dal 76esimo al 50esimo posto della classifica, chiusa al 107esimo e ultimo posto dalla pugliese Foggia.

Qualità della vita: la classifica delle città toscane

Per quanto riguarda le altre toscane, balzo di Siena (che passa dal 34esimo al 10mo posto) e Prato (dalla 40esima alla 25esima posizione) e poi appunto Firenze 31esima.

Seguono, sempre tra le toscane, Pisa (scesa dal 31esimo al 36esimo posto), Arezzo (salita dal 50esimo al 48esimo), Grosseto (scesa dal 52esimo al 58esimo), Pistoia (dal 65esimo al 61esimo), Massa-Carrara (stabile al 62esimo), Lucca (precipitata dal 42esimo al 67esimo posto) e ultima toscana in classifica Livorno, scesa dal 59esimo al 69esimo posto.