Coronavirus, il governo ha deciso: dopo l'aumento dei casi chiuse tutte le discoteche

Discoteche chiuse da domani in tutta Italia. Questa la decisione del governo al termine della riunione di oggi, domenica 16 agosto, con i presidenti delle Regioni, alla quale hanno partecipato il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, il ministro della Salute Roberto Speranza e il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli.

Il governo, che ha deciso in questa direzione dopo l'aumento degli ultimi giorni e dopo il ricovero di giovani anche in serie condizioni, stanzierà fondi a sostegno delle attività interessate dalle chiusure. Inoltre mascherine obbligatorie nei locali della movida e nei luoghi, anche all'aperto, in cui si possono creare assembramenti, obbligo che vigerà dalle ore 18 alle 6 del mattino.

La chiusura di discoteche, sale da ballo e "locali assimilabili" resterà in vigore almeno fino al 7 settembre, secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera. Non sono ammesse deroghe regionali rispetto alla normativa nazionale.

La decisione arriva appunto dopo l’aumento dei contagi dei giorni scorsi. Finora, solo Basilicata e Calabria avevano già chiuso le discoteche. Dopo il pressing del governo, Veneto ed Emilia-Romagna invece avevano limitato gli accessi.