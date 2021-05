Coronavirus: 301 casi in Toscana

I nuovi casi positivi al coronavirus sono 301. A riportare il dato odierno è il presidente della Regione Eugenio Giani. "All’Ospedale di Arezzo una nuova tecnica chirurgica endoscopica salva la vita. L’innovativo intervento eseguito per la prima volta ha permesso di rimuovere una grave displasia dello stomaco. Grazie a tutto l’equipe, orgogliosi dei professionisti della sanità toscana! I nuovi casi registrati in Toscana sono 301 su 19.853 test di cui 10.276 tamponi molecolari e 9.577 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,52% (4,1% sulle prime diagnosi). Vaccini attualmente somministrati: 2.016.303".

Vaccini: due milioni di somministrazioni

La Toscana ha superato i 2 milioni di dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate. Il dato è emerso ieri durante il consueto aggiornamento sull’andamento della campagna vaccinale che si è tenuto in commissione Sanità.

L’assessore alla Sanità Simone Bezzini ha comunicato che le forniture di vaccino previste dal 30 maggio al 17 giugno superano le 800mila dosi. Sono infatti in arrivo 131mila 400 dosi di AstraZeneca, 59mila 450 di Johnson & Johnson, 104mila di Moderna e 568mila dosi di Pfizer.

Ai 2 milioni di vaccini inoculati (1 milione e 290mila prime somministrazioni e 702mila richiami) si sommano le 613mila prenotazioni fatte al momento. “Dunque sono 1 milione e 900mila i toscani coinvolti nella vaccinazione - ha spiegato Bezzini – cioè più della metà degli abitanti della regione”.

La vaccinazione degli over 80 si è praticamente conclusa con una copertura che supera il 90 per cento degli interessati; quella dei 70-79enni ha raggiunto, con 430mila dosi somministrate, la copertura dell’86 per cento. “Puntiamo a portarla al 90 per cento, perché si tratta di una categoria a rischio in caso di malattia – ha proseguito l’assessore -, coinvolgendo i medici di medicina generale e i farmacisti che inizieranno le somministrazioni, inizialmente di Johnson & Johnson e successivamente anche di Pfizer, dalla prossima settimana”.

Anche per i 60-69enni, per cui la copertura è all’80 per cento con 325mila somministrazioni, l’obiettivo è raggiungere il 90 per cento. Gli estremamente vulnerabili e i caregiver vaccinati sono attualmente, almeno con una dose, 357mila.

“Con questo ritmo di forniture ci avviamo a superare alla fine di giugno i 3 milioni di vaccini iniettati” ha detto ancora Bezzini. Per quanto riguarda la vaccinazione sui luoghi di lavoro, si partirà da metà giugno. L’assessore ha spiegato che è stata recepita l’intesa nazionale e sono stati definiti i parametri. Le aziende interessate potranno prenotarsi tramite il portale. L’appello è a non frammentare troppo le vaccinazioni.