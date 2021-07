Lavori propedeutici alla tramvia: nuovo assetto dei cantieri tra i viali e piazza della Libertà

Procedono i lavori di Publiacqua in viale Lavagnini, propedeutici all'inizio dei cantieri che porteranno la tramvia dalla Fortezza fino a piazza della Libertà e poi in piazza San Marco.

Da oggi iniziano le opere propedeutiche per l'avvio della macrofase 3 della realizzazione della nuova grande conduttura dell'acquedotto nel tratto che va da via Agnolo Poliziano verso piazza della Libertà.

Già a partire da questa mattina alle 7 sono state effettuate le operazioni per la restituzione delle corsie ancora occupate del tratto precedente via Leone X-via Poliziano, tranne l'area dove insiste la 'cameretta', sul lato di via Poliziano.

Contestualmente viene approntato il cantiere nel tratto successivo via Poliziano - via Landino, in modo da poter avviare i lavori in corrispondenza dell'incrocio di via Poliziano venerdì 9 luglio a partire dalle 21.

L'intervento sull'incrocio "sarà effettuato in modo da avere sempre una corsia a disposizione dei flussi di traffico provenienti da via Poliziano e andranno vanti fino alle 16 di lunedì 12 luglio", si spiega da Palazzo Vecchio.

A seguire il cantiere avanzerà verso piazza della Libertà: tra i provvedimenti previsti la chiusura notturna dell'incrocio di via Landino per consentire la posa della tubazione. Nessuna modifica per quanto riguarda le corsie di scorrimento sul viale Lavagnini, unico provvedimento ulteriore è la chiusura del controviale con accesso consentito ai frontisti e mezzi di soccorso.