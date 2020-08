Campi Bisenzio: brucia rifiuti speciali, denunciato cittadino cinese

Un cittadino cinese è stato denunciato dai carabinieri forestali della stazione di Ceppeto (Fi) per smaltimento abusivo di rifiuti a mezzo abbruciamento e “getto pericolose di cose”, inteso come emissioni di fumo.

I miltiari hanno 'pizzicato' l'uomo - titolare di ditta individuale di produzione ortaggi - nel corso di un servizio di pattugliamento del territorio a Campi Bisenzio, in località Fornello, dopo aver notato una colonna di fumo provenire da alcuni appezzamenti di terreno coltivati, con presenza di numerose serre.

Sul posto sono stati trovati altri rifiuti della stessa tipologia di quelli smaltiti a mezzo abbruciamento, nonché notati residui di cinque precedenti abbruciamenti di rifiuti, "segno inequivocabile che tale prassi fosse abituale" affermano i carabinieri.

Ad aggravare il fatto, la circostanza per cui l'attività di abbruciamento illegale è avvenuta in periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, durante il quale vige il divieto assoluto di abbruciamento di qualsiasi tipo: per questo il denunciato è stao anche mutlato per 240 euro.

L’introduzione nel 2014 del reato di “combustione illecita di rifiuti”, inserito come art. 256 bis nel Codice dell’Ambiente (D.lgs 152 del 2006), aveva lo scopo di porre un argine al drammatico fenomeno dei roghi di rifiuti, e affrontare l’incresciosa situazione di degrado ambientale e sanitario che affligge quella porzione di territorio nazionale ormai tristemente nota con l’appellativo di ‘Terra dei fuochi’.

I carabinieri forestali hanno riscontrato che dare fuoco ai rifiuti abbandonati è una condotta criminosa che, se pur non ancora a livelli di emergenza sociale, è aumentata negli ultimi anni anche in Toscana.

Tale prassi desta preoccupazione nella misura in cui diventa una modalità di smaltimento di rifiuti da parte non solo di privati incauti o sprovveduti ma di ditte che trattano ingenti quantitativi di materiali, pericolosi e non, considerati gli effetti nocivi a breve e lungo termine che generano per l’ambiente.