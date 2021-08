Autovelox per il controesodo: giorno per giorno le tratte e le province in cui saranno attivi

La polizia di Stato ha reso note le tratte stradali e le province in cui sono operativi, giorno per giorno per questa settimana, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. L'elenco degli autovelox è aggiornato settimanalmente.

Ecco le tratte in cui gli autovelox saranno attivi in Toscana dal 23 al 29 agosto.

Lunedì 23 agosto

Autostrada A1 Milano-Napoli (tratte nelle province di Firenze e Arezzo);

A12 Genova-Roma (Lucca);

A15 Parma-La Spezia (Massa).

Raccordo Autostradale Siena-Firenze (Siena);

Strada Statale 1 Aurelia (Livorno)

Martedì 24 agosto

Autostrada A1 Milano-Napoli (tratte nelle province di Firenze e Arezzo);

A11 Firenze-Pisa Nord (Pistoia);

A12 Genova-Roma (Livorno).

Raccordo Autostradale Bettolle-Perugia (Arezzo);

Strada Provinciale SGC Firenze-Pisa-Livorno (Livorno).

Mercoledì 25 agosto

Autostrada A1 Milano-Napoli (tratte nelle province di Firenze e Arezzo);

A11 Firenze-Pisa Nord (Pistoia).

A12 Genova-Roma (Livorno);

A15 Parma-La Spezia (Massa).

Raccordo Autostradale Bettolle-Perugia (Arezzo).

Giovedì 26 agosto

Autostrada A1 Milano-Napoli (solo Arezzo);

A11 Firenze-Pisa Nord (Pistoia).

A12 Genova-Roma (Lucca);

A15 Parma-La Spezia (Massa).

Raccordo Autostradale Bettolle-Perugia (Arezzo).

Venerdì 27 agosto

Autostrada A1 Milano-Napoli (solo Firenze);

A12 Genova-Roma (Livorno);

A15 Parma-La Spezia (Massa).

Raccordo Autostradale Bettolle-Perugia (Arezzo);

Strada Statale 1 Aurelia (Livorno);

Strada Statale 223 di Paganico (Grosseto).

Sabato 28 agosto

Autostrada A1 Milano-Napoli (solo Firenze);

A11 Firenze-Pisa Nord (Pistoia);

A12 Genova-Roma (Livorno).

Raccordo Autostradale Bettolle-Perugia (Arezzo);

Strada Statale 1 Aurelia (Massa).

Domenica 29 agosto

Autostrada A1 Milano-Napoli (solo Firenze);

A11 Firenze-Pisa Nord (Pistoia).

A12 Genova-Roma (Lucca);

A15 Parma-La Spezia (Massa).

Strada Statale 1 Aurelia (Livorno).