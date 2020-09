Violenza Cascine: accoltellato da due uomini

All'alba di stamani intervento della polizia in Piazza Vittorio Veneto dove un 35enne domenicano era stato accoltellato a un fianco da due uomini. Il giovane, cosciente al momento dell'intervento di polizia e 118, ha raccontato di esser stato avvicinato nei pressi di un chiosco da una coppia - vestita di scuro e con il volto coperto - di cui uno stringeva in mano una pistola di piccolo calibro. Per difendersi il 35enne avrebbe lanciato una bottiglia di vetro contro di loro venendo per questo colpito da un fendente.



La scena è stata notata anche da alcuni presenti che a loro volta sono intervenuti scagliando sedie e tavolini all'indirizzo dei due, mettendoli così in fuga.



Il 35enne è stato accompagnato in codice giallo all'ospedale di Careggi, non sarebbe in pericolo di vita.

