Gran Premio di F1 al Mugello e Ferrari in piazza Signoria: tutte le misure anti Covid

Afflusso e deflusso degli spettatori, filtraggi, controllo dei biglietti e accesso alle tribune nel pieno rispetto delle misure anticovid per evitare assembramenti e garantire l’osservanza del distanziamento sociale.

Sono i principali aspetti analizzati dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblico riunito dal prefetto di Firenze Laura Lega a Palazzo Medici Riccardi, per verificare il piano sicurezza e gestione delle emergenze approntato per lo svolgimento del Gran Premio di F1, in programma all’Autodromo del Mugello il prossimo 13 settembre.

Presenti i vertici provinciali delle forze dell’ordine, i vigili del Fuoco, la Città Metropolitana fiorentina, il sindaco di Scarperia San Piero, l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Firenze, l’Azienda Usl Toscana Centro, il direttore dell’Autodromo e rappresentanti della Ferrari.

Si è trattato dell’esame minuzioso di un evento inedito. E’ la prima volta che il circuito di Scarperia affronta una manifestazione di Formula Uno, la cui organizzazione è resa ancor più delicata dalla necessità di osservare stringenti misure anticovid. La corsa si svolgerà, infatti, alla presenza del pubblico (autorizzati tremila spettatori sulle tribune) e i dispositivi anti contagio saranno assicurati anche per i piloti e i team delle squadre in gara.

La verifica del piano ha riguardato molteplici aspetti: la vigilanza da parte delle forze dell’ordine e della polizia municipale, che saranno supportate da personale di protezione civile, l’impiego degli steward per controllare i biglietti e accompagnare gli spettatori ai posti assegnati, la vendita dei tagliandi che consente un tracciamento completo dell’acquirente, l’allestimento dei parcheggi interni ed esterni all’impianto sportivo.

Particolare attenzione è stata dedicata all’organizzazione sanitaria, sia per quanto riguarda le misure di mitigazione del rischio covid (per esempio, sarà misurata la temperatura al pubblico), sia per gli interventi in caso di incidente in gara.

Presso l’Autodromo, come ha riferito l’Azienda Usl, sarà installata una postazione del 118 con il proprio personale specializzato (medici e infermieri), che fungerà anche da regia di soccorso in rete con gli ospedali di Toscana Centro, supportata dalla Misericordia di Firenze che garantisce mezzi e volontari autorizzati all’uso dei defibrillatori in dotazione.

Sarà predisposto anche un apposito regolamento che contemplerà una serie di disposizioni per gli spettatori, tra cui il divieto di spostarsi senza mascherina e l’invito ad evitare contatti ravvicinati.

Nel corso del comitato si è parlato anche dell’evento organizzato dalla Casa Automobilistica Ferrari, che prevede una serata su invito in piazza della Signoria a Firenze il 12 settembre e la mostra di auto della scuderia del Cavallino Rampante aperta al pubblico il giorno successivo.

Anche in questo caso sono stati esaminati gli aspetti approntati per la mitigazione del rischio covid, i dispositivi di filtraggio ai varchi di ingresso, l’impiego degli steward muniti di contapersone e collegamento radio tra loro, i percorsi riservati ai mezzi di soccorso.