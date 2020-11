Borgo San Lorenzo: un bando per sostenere la cultura

Il mondo della cultura è stato uno dei settori più colpiti, con pochissime misure messe in campo per sostenerlo. “La cultura ha bisogno di ossigeno. Ha necessità di risorse per superare questa emergenza - spiega la Vicesindaco e Assessore alla Cultura di Borgo San Lorenzo Cristina Becchi -. Per questo abbiamo deciso di predisporre un altro bando per attività culturali online”.

Dopo aver distribuito 16 mila euro per iniziative che potranno essere realizzate fino a marzo. L’Amministrazione mette in campo altri 10 mila euro per aiutare la cultura.

“Abbiamo visto che i social in questo periodo possono essere un valido alleato, - prosegue la Vicesindaco - permettono di aprire nuovi varchi e sperimentazioni e contemporaneamente di aiutare le associazioni in forte difficoltà”.

Al bando potranno essere ammessi progetti e iniziative che si sono tenuti o si terranno nell’ultimo trimestre dell’anno 2020 e comunque non oltre il 31/03/2021.

Per ampliare la platea dei destinatari del contributo è previsto che ciascuna associazione possa presentare un solo progetto e che non possano partecipare al bando i soggetti che sono risultati beneficiari di contributi finanziari sul bando “Eventi e manifestazioni culturali 2020”.

La domanda con tutti gli allegati necessari va presentata entro e non oltre il 07/12/2020 consegnandola all’ufficio protocollo del comune o tramite PEC all’indirizzo: comune.borgo-san-lorenzo@postacert.toscana.it

Il bando è consultabile sul sito del Comune.