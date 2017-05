Santa Teresa, i nuovi spazi della scuola di Architettura | FOTO / VIDEO

Mercoledì 3 maggio, alle 18:00, il sindaco Nardella e il rettore Luigi Dei hanno inaugurato il nuovo ingresso ed i nuovi spazi per la scuola e il dipartimento di Architettura di Santa Teresa.

I lavori di recupero e riqualificazione sono stati realizzati dall'università sulla base del progetto di Alberto Breschi.

Il complesso, già occupato dal carcere, è stato destinato all'Università alla fine degli anni Novanta, ma ancora non era stato del tutto recuperato per questo scopo. I lavori, erano previsti dal piano edilizio dell'Università dal 2006, sono entrati in fase esecutiva nel 2012 per concludersi nell'estate 2016.



Il progetto comprende quattro nuove aule e altri locali per laboratori e uffici. Al livello più alto un eccezionale panorama di Firenze visibili la Cupola, il Campanile e la Sinagoga. Il complesso si dota di nuove superfici per 2.600 metri quadri interni e 465 esterni, tra cortili e chiostri.

"Questi luoghi nuovi - sottolinea il direttore del Dipartimento di Architettura Saverio Mecca – come libri di testo contribuiranno alla formazione degli studenti che accolgono, ma si apriranno a tutti per rafforzare il dialogo tra università e città".

Al percorso di questo intervento edilizio è dedicato un volume "Santa Teresa. Un progetto di rigenerazione urbana per Firenze" (Didapress, 2016) che documenta e approfondisce vari aspetti della realizzazione.