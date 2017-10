Abusivismo, continua la razzia di monete al Porcellino / VIDEO

Centro storico assediato da venditori di stampe, rose e aste selfie

Dopo le riprese andate in onda in un programma Mediaset, in cui si vede delle donne e alcuni finti mimi che si appropriano delle monete lasciate cadere dai turisti alla statua del Porcellino, siamo andati a vedere se qualcosa è cambiato. Dopo qualche giorno, però, la situazione in questo angolo del centro storico sembra rimanere invariata.

Fenomeno, la razzia delle monete destinate ai bisognosi, a cui si aggiungono i numerosi venditori abusivi che importunano i turisti con aste per selfie, rose oppure stendendo lungo le strade tappeti di stampe. Una battaglia, quella contro l'abusivismo commerciale, contro cui l'amministrazione combatte da tempo ma che ha ancora molta strada davanti a sè.