Sampdoria-Fiorentina, le pagelle: Tello ci prova. Male Ilicic

I VOTI

Sampdoria: Viviano 6; Bereszynski 5,5, Silvestre 6, Skriniar 5,5, Dodo 5,5 (73' Regini 6); Barreto 6, Torreira 6,5, Linetty 6 (70' Alvarez 7), Bruno Fernandes 7 (63' Praet 6), Schick 6, Quagliarella 6. Panchina: Puggioni, Falcone, Simic, Palombo, Pavlovic, Cigarini, Duricic, Tessiore, Budimir

Fiorentina: Tatarusanu 5; Gonzalo Rodriguez 6,5, Astori 6, Sanchez 5; Tello 6,5, Badelj 5,5, Borja Valero 5,5, Milic 6 (73' Chiesa 6); Bernardeschi 6 (80' Saponara sv), Ilicic 5 (46' Kalinic 6); Babacar 6,5. Panchina: Sportiello, Tomovic, Salcedo, Cristoforo, Maistro, Hagi, Maxi Olivera, De Maio, Mlakar

MIGLIORI TODAY

Tello 6,5 - Sousa lo pungola sempre chiedendogli di puntare con continuità Dodò. Lui si carica. Prima impegna Viviano poi prende un palo clamoroso.

Gonzalo Rodriguez 6,5 - Finalmente il difensore argentino si sblocca in campionato con un bel gol di testa da calcio d'angolo.

PEGGIORI TODAY

Ilicic 5 - Lo sloveno fatica a trovare gli spazi giusti. Nel primo tempo tocca due palli e sembra quasi un fastasma in campo.

Sanchez 5 - Pronti via e dopo cinque minuti sbaglia il fuorigioco facendosi superare da Bruno Fernandes che batte Tatarusanu. Male anche sul gol di Alvarez.

Badelj 5,5 - Il croato, insolitamente superficiale, perde troppi palloni in mezzo al campo andando in apprensione quando viene puntato dagli avversari