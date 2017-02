Juventus-Empoli, le pagelle: Diousse lotta. Male Laurini

I VOTI

Juventus (4-2-3-1): Neto 6; Dani Alves 6,5, Rugani 6,5, Bonucci 6, Alex Sandro 7; Marchisio 6 (77' Rincon sv), Pjanic 6,5; Cuadrado 6 (80' Pjaca sv), Mandzukic 6,5, Sturaro 6 (74' Dybala 6); Higuain 6. A disposizione: Buffon, Audero, Lichtsteiner, Benatia, Barzagli, Chiellini, Asamoah, Lemina. Allenatore: Allegri.

Empoli (4-3-1-2): Skorupski 6; Laurini 4,5 (68' Veseli 6), Bellusci 5,5, Costa 6, Pasqual 5,5; Krunic 6, Diousse 6,5, Mauri 6 (76' Buchel 6); El Kaddouri 6; Pucciarelli 5,5, Marilungo 5,5 (68' Thiam 6). ​A disposizione: Pelagotti; Zambelli, Dimarco, Maccarone, Croce, Zajc, Barba, Cosic, Buchel, Tello. Allenatore: Martusciello.

MIGLIORI TODAY

Diousse 6,5 - Il giovane regista si francobolla a Pjanic e aiuta bene anche il reparto arretrato.

PEGGIORI TODAY

Laurini 4,5 - Il francese è lontano parente dell'esterno visto l'anno scorso ad Empoli. Male sul gol di Mandzukic, pessimo su Alex Sandro.

Pasqual 5,5 - L'ex capitano della Fiorentina soffre le sgroppate e gli inserimenti di Cuadrado che lo punta costantemente.

Bellusci 5,5 - Costa fa meglio di lui perché l'ex Leeds si perde Mandzukic in occasione del gol dell'uno a zero Juve.

Marilungo 5,5 - Preferito a Maccarone si vede davvero poco anche perché Bonucci e Rugani compongono un muro invalicabile.

Pucciarelli 5,5 - Come Marilungo vede pochi palloni e gioca una partita di tutta corsa ma senza pungere.