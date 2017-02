Fiorentina-Udinese, le pagelle: Borja e Babacar tornano al gol. Milic incerto

I VOTI

Fiorentina: Tataruasu 6; Tomovic 6, Gonzalo 5,5, Astori 6,5, Milic 5,5; Vecino 6,5 (74' Saponara 6), Badelj 6; Chiesa 5,5, Borja Valero 7, Bernardeschi 7 (82' Tello sv); Babacar 6,5 (67' Kalinic 6). Panchina: Sportiello, Ghidotti, De Maio, Salcedo, Olivera, Cristoforo, Maistro, Hagi, Ilicic. Allenatore: Sousa

Udinese: Karnezis 6; Widmer 6, Danilo 5,5, Felipe 5, Samir 6; Fofana 6, Halfredsson 5,5, Jankto 6 (46' Badu 5,5); De Paul 5,5 (54' Perica 5,5); Zapata 5, Thereau 5 (67' Matos 6). Panchina: Scuffet, Angella, Adnan, Heurtaux, Kums, Evangelista, Ewandro, Perica. Allenatore: Delneri

MIGLIORI TODAY

Borja Valero 7 - Lo spagnolo torna al gol dopo una vita e lo fa trasformato un tap-in facile. La rete gli regala energie importanti e l'azione per il raddoppio della Viola.

Bernardeschi 7 - Il numero 10 della Fiorentina si da molto da fare come sempre e da una sua iniziativa arriva la rete dell'uno a zero. Nel finale chiude la pratica con un rigore e il suo decimo gol in campionato. Ammonito e diffidato, salterà però Milan-Fiorentina.

Babacar 6,5 - Dopo la brutta prova offerta contro la Roma, Sousa gli concede un'altra opportunità e lo elogia. Lui effettivamente corre tanto, lotta e nella ripresa trova il gol del 2 a 0.

Vecino 6,5 - Tatticamente è l'uomo in più della Fiorentina, capace di cucire tutti e tre i reparti. Si alterna bene con Borja Valero.

PEGGIORI TODAY

Milic 5,5 - Il croato torna titolare dopo una vita. Ha parecchia ruggine addosso e nel primo tempo rischia di causare il rigore con un tocco sospetto su Widmer.

Gonzalo 5,5 - Continua il suo periodo no. Zapata, Thereau e Perica non sono fulimini di guerra ma l'argentino li soffre costantemente.