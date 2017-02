Fiorentina-Torino, le pagelle: bravo Saponara. Difesa di burro

I VOTI

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu 6; Sanchez 6 (76' Tomovic 5,5), Rodriguez 5, Astori 5; Chiesa 7, Badelj 6, Borja Valero 6, Salcedo 5; Tello 5 (88' Olivera sv), Saponara 6,5; Kalinic 6,5. Panchina: Sportiello, Satalino, De Maio, Milić, Maistro, Hagi, Cristóforo, Ilicic, Babacar. All.: Sousa

TORINO (4-3-3): Hart 6,5; Zappacosta 5, Ajeti 5 (46' Rossettini 6,5), Moretti 6, Barreca 5,5; Benassi 5 (58' Gustafson 6), Lukic 5, Baselli 6; Iago Falque 5,5, Belotti 6,5, Boyè 6,5 (69' Ljajic 6). Panchina: Padelli, De Silvestri, Molinaro, Avelar, Acquah, Valdifiori, Iturbe, Maxi Lopez. All.: Mihajlovic

MIGLIORI TODAY

Saponara 6,5 - In fiducia l'ex Empoli firma il suo primo gol con la Fiorentina e più volte sfiora il raddoppio.

Chiesa 6,5 - Sousa lo sta gestando come già fatto con Bernardeschi. Stavolta il gioiello viola gioca più vicino alla porta. Cala però nel finale.

Kalinic 6,5 - Come al solito si da molto da fare. Prima spreca almeno due chance, poi prima dell'intervallo di testa raddoppia.



PEGGIORI TODAY

Salcedo 5 - Il messicano si dimostra ancora incerto regalando al Torino un rigore poi fallito da Belotti.

Astori 5 - Primo tempo buono poi si scioglie e non finale perde di vista Belotti che lo supera nel 2 a 2.

Rodriguez 5 - Gonzalo non è più la colonna di un tempo. Si perde Belotti nel gol del 2 a 1.

Tello 5 - L'ex Barcellona e Porto fa vedere cose discrete ma poi scompare dal campo.