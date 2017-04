Fiorentina-Inter, le pagelle: super Vecino. Pessimo Bernardeschi

I VOTI

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu 6; Tomovic 5,5 (54' Salcedo 6), Sanchez 5, Astori 6,5; Tello 5,5, Badelj 6, Vecino 8, Milic 6; Bernardeschi 4 (57' Ilicic 6,5), Borja Valero 7; Babacar 7. All.: Sousa. Panchina: Sportiello, De Maio, Olivera, Cristóforo, Saponara, Chiesa

Inter (4-2-3-1): Handanovic 6,5; D'Ambrosio 4, Medel 4, Miranda 4, Nagatomo 5 (73' Eder 6); Gagliardini 4, Kondogbia 4 (76' Brozovic 6); Candreva 5,5, Joao Mario 5, Perisic 6,5; Icardi 8. All.: Pioli. Panchina: Carrizo, Andreolli, Santon, Murillo, Banega, Palacio, Biabiany, Barbosa

MIGLIORI TODAY

Vecino 8 - L'uruguaiano gioca bene in mezzo al campo e si inserisce con tempismo in area. Bravo in occasione del gol dell'uno a zero. Poi firma il 3 a 2 con una bellissima azione.

Borja Valero 7 - Lo spagnolo svaria per tutto il centrocampo e supporta anche la manovra offensiva. Da un suo spunto nasce il gol del vantaggio.

Astori 6,5 - Attento a gestire anche le pecche di Sanchez e Tomovic. Nel secondo tempo, poi, con un colpo di testa fa il momentaneo 2 a 2.

PEGGIORI TODAY

Bernardeschi 4 - Partita pessima la sua. Gioca male, si vede poco e nella ripresa calcia un rigore orrendo.

Tello 5,5 - Prestazione deludente. Non crea nulla e non aiuta in difesa dove Perisic fa quel che vuole

Tomovic 5,5 - Tra i difensori è quello che va più in difficoltà. Sbaglia la posizione in occasione del gol di Perisic.

Sanchez 5,5 - Accompagna in maniera troppo molle Icardi che, nel primo tempo, ribalta il punteggio. Troppo distratto.