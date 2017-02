Empoli-Torino, le pagelle: Skorupski para rigore. Male Cosic

I VOTI

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski 7; Laurini 5,5, Bellusci 5,5, Costa sv (11' Cosic 5), Pasqual 6; Krunic 6, Dioussè 6, Croce 6,5; El Kaddouri 6; Pucciarelli 6,5, Mchedlidze 6. Panchina: Pelagotti, Pugliesi, Cosic, Mauri, Buchel, Thiam, Maccarone, Tello, Veseli, Dimarco All. Martusciello

TORINO (4-3-3): Hart 5,5; De Silvestri 6, Moretti 6, Ajeti 5, Barreca 6; Benassi 5,5, Valdifiori 6, Baselli 6,5 (69' Obi 6); Iago 4 (74' Iturbe 6), Belotti 7, Ljajic 6,5. Panchina: Padelli, Maxi Lopez, Boyè, Castan, Lukić, Gustafson, De Luca, Reinaudo All. Mihajlovic

MIGLIORI TODAY

Skorupski 7 - Il portiere polacco nella ripresa vola come Spiderman parando il rigore a Iago Falque.

Croce 6,5 - Solita partita di sostanza per l'esperto centrocampista dell'Empoli ormai sempre più leader carismatico della squadra.

Pucciarelli 6,5 - Se El Kaddouri ancora deve ambientarsi, lui conosce già tutti gli schemi. Si muove tanto e trova il gol dell'uno a uno.

PEGGIORI TODAY

Cosic 5 - Entra in campo dopo 11 minuti ma Belotti lo battezza subito, superandolo in spaccata e sbloccando la gara.

Bellusci 5,5 - Nervoso regala prima un rigore al Torino, poi sbagliato, e si fa ammonire ingenuamente.

Laurini 5,5 - Il laterale francese soffre quando Ljajic lo punta. Non è lucido come l'anno scorso, si vede.