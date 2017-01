Empoli-Palermo, le pagelle: bravo Laurini. Saponara delude ancora

I VOTI

Empoli (4-3-1-2): Skorupski 6; Laurini 6,5, Bellusci 6,5, Cosic 6, Pasqual 6; Krunic 5,5, Dioussé 6, Croce 6,5; Saponara 5 (65' Pucciarelli 6); Marilungo 5 (75' Maccarone 7), Mchedlidze 5,5. A disp.: Pelagotti, Pugliesi, Mauri, Tchanturia, Dimarco, Veseli, Pereira, Tello, Buchel, Maccarone. All.: Martusciello

Palermo (3-4-2-1): Posavec 6; Goldaniga 6,5, Gonzalez 5,5, Cionek 5,5 (80' Diamanti 6); Rispoli 6, Jajalo 5,5 (83' Balogh sv), Gazzi 6,5, Morganella 5,5 (74' Aleesami 6); Quaison 6, Henrique 6,5; Nestorovski 5. A disp.: Fulignati, Marson, Pezzella, Vitiello, Hiljemark, Diamanti, Chochev, Embalo, Sallai, Trajkovski. All.: Corini



MIGLIORI TODAY

Maccarone 7 - Entra, al primo pallone si guadagna il calcio di rigore dell'uno a zero che trasforma appena dopo.

Laurini 6,5 - Il francese, troppo assente in questa stagione, è un ottimo rientro per Martusciello. Vince il duello contro Morganella e supporta la manovra.

Bellusci 6,5 - Nel primo tempo è sua la prima occasione della partita. Gioca una garar gagliarda e annulla Nestorovski.

Croce 6,5 - Capitano d'esperienza aiuta Krrunic e Dioussé in mezzo al campo. E' il leader carismatico della squadra.

PEGGIORI TODAY

Saponara 5 - Molto più attivo rispetto al solito, però ancora fatica ad incidere. Deve prendere in mano l'Empoli in questi mesi. Nella ripresa scompare.

Marilungo 5 - Qualche sprazzo nel primo tempo, praticamente nulla nella ripresa. Esce al 75'.

Krunic 5,5 - Preferito a Tello e Buchel, il bosniaco non riesce a supportare al meglio la manovra dei toscani.