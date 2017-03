Empoli-Napoli, le pagelle: Costa pessimo. Male Diousse. El Kaddouri ci prova

I VOTI

Empoli (4-3-1-2) - Skorupski 6,5; Laurini 5, Bellusci 5, Costa 4, Pasqual 5; Croce 5,5 (86' Dimarco sv), Krunic 6,5, Diousse 5 (71' Mauri 6); El Kaddouri 6,5; Pucciarelli 5,5 (67' Maccarone 6,5), Thiam 6. Panchina: Pelagotti, Zambelli, Veseli, Barba, Zajc, Buchel, Maccarone, Marilungo. All. Martusciello.

Napoli (4-3-3) - Reina 5,5; Hysaj 6, Chiriches 6, Albiol 6, Ghoulam 5,5; Allan 6,5, Jorginho 6,5 (62' Diawara 5,5), Hamsik 6; Callejon 6,5, Insigne 7,5 (76' Giaccherini 6), Mertens 6,5 (80' Milik sv). Panchina: Rafael, Strinic, Maggio, Maksimovic, Zielinski, Koulibaly, Rog, Pavoletti. All. Sarri.

MIGLIORI TODAY

Skorupski 6,5 - Il portiere polacco sta facendo una grande stagione. In avvio para un calcio di rigore a Mertens. Non può nulla sui gol di Insigne e Mertens.

El Kaddouri 6,5 - L'ex di turno, chiamato a fare gioco per illuminare la manovra offensiva, si perde nella trequarti avversaria. Nella ripresa poi con una punizione rende meno amaro il ko.

PEGGIORI TODAY

Costa 4 - Primi venti minuti da incubo. Prima causa il calcio di rigore, poi sbagliato da Mertens, e poco dopo regala a Insigne il gol dell'1 a 0.

Pasqual 5 - Si fa scappare Callejon come un terzino inesperto, affossandolo poi e causando quindi il rigore del 3 a 0.

Diousse 5 - Il giovane centrocampista dell'Empoli, tra Jorginho e Allan, fatica a far gioco. In fase difensiva, poi, è nullo.

Bellusci 5 - Se Costa va male, lui non è che faccia meglio. Va a vuoto in occasione del primo gol del Napoli.