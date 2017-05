Cagliari-Empoli, le pagelle: male Bellusci e Pucciarelli. Super Zjac

I VOTI

Cagliari (4-3-2-1): Rafael 7; Isla 7, Pisacane 6, Alves 6, Murru 5,5; Tachtsidis 6,5, Barella 6 (75' Padoin 6), Farias 8; Joao Pedro 6,5 (67' Ionita 6); Sau 7 (81' Han sv), Borriello 6,5. A Disp: Bizzi; Crosta; Capuano; Salomon; Miangue; Deiola; Di Gennaro; Faragò. Allenatore: Massimo Rastelli

Empoli (4-3-1-2): Skorupski 6; Laurini 5,5, Bellusci 5, Costa 5, Pasqual 6; Jose Mauri 5,5 (61' Maccarone 6,5), Diousse 5, Croce 6,5; El Kaddouri 5 (51' Krunic 6); Pucciarelli 4; Thiam 5,5 (75' Zajc 7). A Disp: Pelagotti; Pugliesi; Barba; Zambelli; Cosic; Veseli; Dimarco; Tello; Jakupoic. Allenatore: Giovanni Martusciello

MIGLIORI TODAY

Zajc 7 - Entra nel finale e con un super gol firma la rete del 3 a 1. Bravissimo nell'occasione. Bravo anche nell'assist a Maccarone.

Croce 6,5 - L'esperto centrocampista dell'Empoli, nel momento più difficile dei suoi, non si nasconde mai.

PEGGIORI TODAY

Pucciarelli 4 - Da lui ci si apsetta davvero molto di più. Corre sì, ma non incide praticamente mai. Poi sbaglia anche un rigore.

Bellusci 5 - Molto pigro, soprattuttto in occasione del secondo gol quando si fa scippare da Farias.

Costa 5 - Farias, Sau e Borriello lo mettono in costante difficoltà. Va in apnea.

Laurini 5,5 - Si difede con esperienza ma i tre trequartisti del Cagliari mettono in crisi anche lui.