Europa League: la Fiorentina cerca la rimonta, Milan e Inter rischiano

Un fiato viola sul collo. E' quello che sentono le due milanesi nella volata per l'ultimo posto utile per accedere alla coppa meno nobile, l'Europa League. A cinque turni dal termine del campionato i giochi sono in gran parte fatti ma resta viva la corsa l'Europa League con Lazio e Atalanta che hanno virtualmente ipotecato i primi due posti disponibili.



Milan,Inter e Fiorentinasono appese al terzo posto disponibile per limitare i danni di una stagione deludente. L'annata negativa della Fiorentina potrebbe raddrizzarsi se centrasse il sesto posto, impresa che sembrava impossibile ma le ultime vittorie, soprattutto il 5-4 di sabato con i nerazzurri, unito al suicidio rossonero con l'Empoli, hanno riaperto i giochi. I viola nelle ultime quattro gare hanno guadagnato due punti sul Milan e sei sull'Inter. Il calendario delle tre è abbastanza equilibrato mentre solo un tracollo potrebbe far rischiare Lazio e Atalanta.