Fiorentina, presentato Laurini: "Un sogno essere qui a Firenze"

L'esordio negativo della Fiorentina in campionato ha destato parecchie perplessità per quanto riguarda la solidità difensiva dei viola (che oggi compiono 91 anni ndr). Anche per questo la dirigenza toscana è intervenuta con l'innesto in rosa di un nuovo difensore, Vincent Laurini, prelevato dall'Empoli.

Il calciatore francese, che indosserà la maglia numero 2, è stato presentato questa mattina alla stampa, accompagnato come di consueto dal club manager Giancarlo Antognoni. “Laurini amplia ulteriormente la nostra rosa - ha detto la bandiera viola -. A Empoli ha avuto maestri di calcio come Sarri, Giampaolo e Martusciello. Arriva qui a Firenze con ottimi requisiti e ci auguriamo che con la nostra maglia possa far bene. In squadra troverà connazionali come Eysseric e Veretout, e anche un vecchio compagno come Saponara. Questo lo aiuterà sicuramente nell'inserimento, anche se chi arriva a Firenze non ne ha bisogno perché qui i calciatori stanno tutti bene”.

"Arrivare alla Fiorentina è un sogno"

La parola è poi passata al francese che ha dichiarato: "Arrivare alla Fiorentina è un sogno, sono felicissimo. Spero di poter ripagare la fiducia che i dirigenti hanno avuto per me. Il mio ruolo? Gioco sulla fascia destra ma mi so adattare anche sulla corsia mancina. Mi piace più difendere che attaccare ma se c’è da spingere lo faccio". L'ex Empoli ha poi raccontato i contatti col club gigliato: "Ero dalla mia fidanzata al mare, mi ha chiamato il mio procuratore e mi ha detto della Fiorentina. Tra l’altro ho trovato 40 chiamate di notte ma avevo il silenzioso. Non ci potevo credere, non vedo l’ora di iniziare". Riguardo alla partenza negativa del suo nuovo club Laurini ha detto: "Ho visto la sconfitta contro la Sampdoria. Ci sono tanti giocatori nuovi, abbiamo qualità e sicuramente faremo bene. La sosta sarà utile per inserirmi e conoscere i compagni". Il terzino francese sarà da subito a disposizione: "Ho parlato con Pioli, mi ha dato il benvenuto. La gara col Verona? Se giocherò o meno lo deciderà il mister. Fisicamente sto bene, ho fatto ritiro e precampionato e ho giocato in Coppa Italia".