Udinese-Fiorentina 1-1: viola fermati sul pari in Friuli, Edimilson risponde a Stryger-Larsen

E' terminata in parità la sfida della Dacia Arena tra Udinese e Fiorentina. Dopo aver chiuso il primo tempo a reti bianche, la partita si è infiammata nella ripresa: friulani in vantaggio al 56' con un goal di Stryger Larsen, pareggio dei viola quasi dieci minuti più tardi con un gran destro di Edimilson. Grande protagonista Musso, il portiere dell'Udinese, autore di diversi interventi decisivi.

La Fiorentina, stanca dopo le fatiche di Coppa Italia, manca l'en plein ma porta a casa una prestazione ugualmente positiva, allungando a 4 la striscia di risultati utili (3 pareggi e 1 vittoria). I toscani restano momentaneamente al 9° posto con 31 punti.

Il racconto di Udinese-Fiorentina

Prima del fischio d'inizio lungo applauso da parte di tutto lo stadio nel ricordo del capitano Davide Astori, a quasi un anno di distanza dalla scomparsa del difensore viola, morto in ritiro il 4 marzo 2018.

Prima occasione dell'incontro per l'Udinese: al 12' grande iniziativa personale di De Paul che semina il panico in area e calcia col destro, pallone fuori di un soffio. Ancora i friulani pericolosi con Troost-Ekong al 20' sugli sviluppi di una mischia in area. Il primo squillo dei viola arriva al 26' con Pezzella, abile a impattare il perfetto traversone di Biraghi ma fermato dall'ottimo riflesso del connazionale argentino Musso. Ancora Udinese nel finale di tempo con un tentativo di Pussetto che però si defila troppo e calcia sull'esterno della rete.

Nella ripresa passano in vantaggio i padroni di casa: Fiorentina sbilanciata in avanti dopo un corner, Veretout perde malamente il pallone e parte il contropiede friulano con Pussetto che arriva al limite e calcia a giro, il tiro fuori misura diventa un assist involontario per Stryger-Larsen che in spaccata fa 1-0 al 56'. Passano pochi minuti e la Fiorentina riesce a rimettere la partita sui binari grazie ad una rasoiata di Edimilson al minuto 64'. Dopo il goal cresce la fiducia dei viola: al 77' doppio tentativo di Chiesa che prima viene murato da Musso, poi sulla respinta non inquadra la porta concludendo fuori. All'80 ancora pericolosa la squadra di Nicola con un tiro di Pussetto che colpisce l'esterno della rete. Ultime occasioni del match per la Fiorentina: all'82' Muriel lavora un ottimo pallone per Chiesa ma la conclusione del gioiello viola è imprecisa. L'ultima chance ce l'ha Ceccherini sugli sviluppi di un corner ma il suo colpo di testa viene bloccato dal sempre reattivo Musso.

Il tabellino di Udinese-Fiorentina 1-1

UDINESE (3-5-2) - Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Behrami, Mandragora, D’Alessandro: Pussetto (84' Lasagna), De Paul (75' Okaka). A disp.: Perisan, Nicolas, Opoku, Ingelsson, Micin, ter Avest, Wilmot, Zeegelaar, Teodorczyk . All.: Nicola.

FIORENTINA (4-3-3) - Lafont; Laurini (83' Ceccherini), Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Gerson (60' Pjaca), E. Fernandes, Veretout; Chiesa, Mirallas (46' Simeone), Muriel. A disp.: Terracciano, Brancolini, Norgaard, Dabo, Hancko, Graiciar. All.: Pioli

Arbitro: Orsato di Schio

Marcatori: 56' Stryger-Larsen (U), 64' Edimilson (F)

Note - Ammoniti: Milenkovic (F), Mandragora (U), Gerson (F), Laurini (F), Pussetto (U), Behrami (U)

