Udinese-Fiorentina 0-0: pareggio senza reti in Friuli

È terminata con un pari a reti bianche la sfida della Dacia Arena tra Udinese e Fiorentina. Terzo risultato utile di fila per i viola dopo la vittoria con la Samp e il pari con il Milan.

In una giornata particolare per le notizie riguardanti il coronavirus, la Serie A è scesa in campo nonostante le perplessità espresse dal presidente AIC Tommasi e dal Ministro dello Sport Spadafora. Nel match giocato a porte chiuse, in entrambe le frazioni di gioco la squadra di Iachini ha lasciato maggiore iniziativa all'Udinese che ci ha provato soprattutto con Okaka, per poi venire fuori nel finale di tempo. La sensazione destata dai toscani è di non aver creduto a sufficienza alla possibilità di portare a casa il risultato.

Le distanze in classifica tra le due squadre restano invariate con i viola che salgono a quota 30 e i bianconeri che arrivano a 28. Il prossimo impegno dei gigliati - salvo cambiamenti di programma - è previsto il 15 marzo in casa contro il Brescia.

La cronaca di Udinese-Fiorentina

Inizio deciso dei friulani, stabilmente nella metà campo viola nelle prime fasi dell'incontro. Al 14' conclusione di Mandragora dal limite dell'area, pallone fuori di poco. Proteste viola al 20': Chiesa va giù in area di rigore sul calcio di punizione scodellato in area da Badelj, Fabbri lascia proseguire, decisione apparentemente corretta del direttore di gara. Occasionissima per Okaka alla mezz'ora: il centravanti dei friulani va a un soffio dal vantaggio per i suoi con un colpo di testa da distanza ravvicinata che finisce alto sopra la traversa di poco. Al 38' il primo tiro in porta della Fiorentina, Ben più pericoloso il tentativo di Milenkovic sugli sviluppi di un corner, la sua volée però si stampa sul palo.

La ripresa inizia con un'Udinese decisamente aggressiva che in pochi minuti crea due opportunità, prima con un'azione personale di De Paul, poi con una conclusione dalla distanza di Sema. Al 51' ci prova ancora da lontano il fantasista argentino dei friulani, risponde pochi minuti più tardi Vlahovic con un sinistro a giro che non crea affanni a Musso. Ancora pericolosa al 61' la squadra di casa con un'altra botta dalla distanza di De Paul fuori di poco. Gotti prova a cambiare qualcosa e inserisce Lasagna e Fofana per Nestoroski e Jajalo, la Fiorentina risponde con Cutrone che va a prendere il posto di Igor. All'80' i viola costruiscono un buon contropiede l'ex Milan e Wolverhampton che serve Badelj, il croato però non calcia sprecando una buona occasione e poi lascia il campo a favore di Pulgar. Durante i minuti di recupero intervento decisivo di Musso su un destro potente di Chiesa dall'interno dell'area. È l'ultimo brivido di un match termina a reti bianche.

Il tabellino di Udinese-Fiorentina 0-0

UDINESE (3-5-2): Musso, Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Jajalo (70' Fofana), Mandragora, De Paul, Sema (81' Zegelaar); Nestorovski (64' Lasagna), Okaka. A disp.: Perisan, Samir, Walace, ter Avest, De Maio, Todorczyk. All.: Gotti

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Igor (72' Cutrone); Vlahovic, Chiesa. A disp.: Terracciano, Cerofolini, Sottil, Ceccherini, Ghezzal, Venuti, Benassi, Dalle Mura, Terzic. All.: Iachini

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Note - Ammoniti: Nestorovski, Sema (U). Recupero 1' pt, 3'st.