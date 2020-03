Udinese-Fiorentina 0-0, le pagelle dei viola: difesa solida, troppi errori in mediana

Nella cornice silenziosa della Dacia Arena, Udinese e Fiorentina non sono andate oltre lo 0-0 in uno dei turni di campionato più surreali che si ricordino da qualche anno a questa parte.

Con l'incertezza di giocare, dopo la tumultuosa mattinata tra proclami dell'AIC e del ministro Spadafora, il calcio d'inizio in ritardo di Parma-Spal, le due squadre sono ugualmente scese in campo assolvendo al proprio dovere. Ne è venuta fuori una partita strana, in cui inevitabilmente, è difficile parlare di calcio.

Ad ogni modo, l'impegno da parte delle due formazioni non è mancato: in entrambi i tempi si è vista un'Udinese più propositiva nella prima parte delle frazioni di gara, mentre la Fiorentina si è comportata come un diesel, carburando alla distanza. Alla fine l'esito è stato un pari tutto sommato giusto per i valori espressi in campo, che poco cambia nella classifica delle due squadre. Cosa ne sarà di questo campionato è difficile dirlo: entro martedì, infatti, dovrebbe riunirsi il Consiglio federale e deliberare sull'eventuale sospensione del torneo per via dell'emergenza legata alla pandemia di covid-19.

I migliori Today

Caceres 7: Il migliore della difesa gigliata, partita in cui non sbaglia praticamente nulla.

Milenkovic 6,5: Buona prestazione anche da parte del serbo, attento difensivamente, e come spesso capita pericolosissimo sulle palle inattive. Sua l'occasione più grande del match con il palo colpito nel primo tempo.

Chiesa 6: Il più vivace degli attaccanti viola, nel recupero va vicino al gol partita, impedito soltanto da un gran riflesso di Musso.

I peggiori Today

Duncan 5,5: Tante imprecisioni, alcune anche evidenti e pericolose. Spreca un'ottima palla gol controllando male.

Badelj 5,5: Prestazione con luci e ombre del croato, preferito a Pulgar. Alterna qualche buona giocata ma spesso è lento e impreciso.

Lirola 5,5: Non riesce a dare il suo solito contributo sulla fascia destra, preoccupato a contenere le incursioni di Sema. Cresce dopo l'uscita dell'avversario.

Il tabellino di Udinese-Fiorentina 0-0

UDINESE (3-5-2): Musso 6,5, Becao 6,5, Troost-Ekong 6, Nuytinck 6; Stryger Larsen 6, Jajalo 6 (70' Fofana 6), Mandragora 6,5, De Paul 6,5, Sema 6,5 (81' Zegelaar sv); Nestorovski 5,5 (64' Lasagna 6,5), Okaka 6. A disp.: Perisan, Samir, Walace, ter Avest, De Maio, Todorczyk. All.: Gotti 6,5.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 6,5, Milenkovic 6,5, Pezzella 6, Caceres 7; Lirola 5,5, Duncan 5,5, Badelj 5,5 (Pulgar sv), Castrovilli 7, Igor 6 (72' Cutrone 6); Vlahovic 5,5, Chiesa 6. A disp.: Terracciano, Cerofolini, Sottil, Ceccherini, Ghezzal, Venuti, Benassi, Dalle Mura, Terzic. All.: Iachini 6.

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Note - Ammoniti: Nestorovski, Sema (U). Recupero: 1' pt, 3'st.