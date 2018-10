Fiorentina, Pioli: "Mi aspetto una Lazio determinata. Servirà molta attenzione"

Domani pomeriggio la Fiorentina sarà ospite della Lazio allo Stadio Olimpico. Contro i biancocelesti, reduci da due pesanti ko in pochi giorni (prima nel derby con la Roma e poi in Europa League con l'Eintracht Francoforte) la formazione toscana ha un'ottima opportunità per chiudere bene questo scorcio di campionato in vista della sosta per le nazionali.

Alla vigilia della partita contro la sua ex squadra, il tecnico dei viola Stefano Pioli ha analizzato i possibili sviluppi del match: "Le prestazioni in trasferta fatte fin qui sono state importanti e ci hanno insegnato che non dobbiamo mai mollare - ha esordito -. Contro avversari con così tanta qualità e valore bisogna restare sempre sul pezzo. Ogni pallone può essere determinante".

I buoni risultati ottenuti dalla Fiorentina in queste prime giornate hanno acceso i riflettori sulla squadra allenata da Pioli, il tecnico però non vuole distrazioni: "Non voglio commentare le parole degli altri allenatori. La nostra deve essere una crescita costante. Siamo una squadra giovane e desiderosa di togliersi soddisfazioni, di quello che dicono gli altri non mi interesso".

All'Olimpico i viola troveranno una Lazio ferita, una squadra che Pioli conosce bene avendola allenata nelle passate stagioni: "Domani sarà importante pressare alto. La Lazio ha posizioni in campo particolari e non facilissime da andare a prendere. Dovremo essere intelligenti e lucidi a non andare troppo alti. Servirà molta attenzione. Mi aspetto un avversario molto determinato. So quanto pesa perdere un derby a Roma e hanno perso anche in Europa League. Chi vincerà più duelli e contrasti avrà più possibilità di portare a casa il risultato".

Un'eventuale vittoria potrebbe cambiare gli obiettivi stagionali della Fiorentina, anche qui però Pioli si mostra molto prudente: "Non mettiamo il carro davanti ai buoi. Dobbiamo continuare a giocare secondo quelle che sono le nostre qualità. La nostra ambizione è quella di migliorare il campionato scorso e provare a essere pericolosi in ogni partita. Ci concentriamo solo sulla gara di domani che arriva prima della sosta e sarà delicata e importante. Il nostro futuro sarà deciso dai nostri risultati".