Pioli: "Per fare bene contro la Juventus ci sarà da soffrire e sacrificarsi"

Sconfitto 2-1 il Bologna nell'anticipo di sabato, la Fiorentina si appresta a ritornare in campo per il turno infrasettimanale di Serie A. Dopo due impegni relativamente semplici, valsi le prime due vittorie stagionali, l'ostacolo per Pioli e i suoi è la trasferta dello Stadium contro la Juventus.

Una partita storicamente sentitissima quella tra viola e bianconeri, divisi da un'acerrima rivalità. I favori del pronostico sono tutti dalla parte dei piemontesi, la Fiorentina, tuttavia, ha il dovere di credere nella possibilità di fare una buona gara a Torino per cercare di dare continuità alle recenti prestazioni. Lo sa bene Stefano Pioli che è un doppio ex della sfida avendo vestito in carriera le maglie di entrambe le squadre. "Siamo in crescita - ha esordito il tecnico viola in conferenza stampa -. Possiamo e dobbiamo migliorare in tutte le occasioni. Ora sono arrivati i risultati e delle buone prestazioni, abbiamo lavorato su tante situazioni e su quelle vogliamo insistere".

La gara con la Juventus

Sebbene in Europa non si esprima al meglio come dimostrato dal 3-0 subito al Camp Nou contro il Barça, la Juventus in Italia resta una macchina schiacciasassi come dimostrano le quattro partite su quattro vinte in campionato. "Per avere una chance dobbiamo giocare con personalità rispettando le nostre idee e posizioni. Per giocare bene con queste grandi squadre devi gestire bene il pallone una volta riconquistato, poi conta molto l'approccio. La Juve spinge forte da subito, dobbiamo essere pronti". Chiare le parole del tecnico: conterà tanto la mentalità con cui i suoi entreranno in campo. "Mai come domani sarà importante la squadra, non potrà essere un singolo a tirarci fuori dai problemi. Bisognerà approcciare bene alla gara, con personalità. Ci sarà da soffrire e sacrificarsi".

Punti di forza bianconeri: Dybala e la difesa

In questo momento l'arma in più della Juventus si chiama Paulo Dybala. L'argentino fino ad ora ha messo a segno 8 reti in campionato ed è reduce dalla tripletta col Sassuolo. "E' il giocatore più in forma della Juventus. Ha grandissima qualità, ma sarebbe un errore focalizzarsi su un singolo - ha spiegato Pioli -. La Juventus ha tante armi a disposizione. Dobbiamo fare arrivare meno palloni giocabili agli attaccanti bianconeri. Dobbiamo stare molto attenti". Pioli ha inoltre sottolineato la solidità della Juventus: "In casa hanno giocato due partite, entrambe vinte senza prendere reti. Hanno pochi punti deboli, sono un esempio. Si sacrificano tutti, deve essere un punto di riferimento per tutti".

Rimpianto Bernardeschi?

A Pioli è stato chiesto se fosse dispiaciuto del non poter aver allenato Federico Bernardeschi, finito alla Juve proprio in estate: "No - la sua risposta -. La situazione era abbastanza chiara già al mio arrivo. E' un ragazzo di qualità, ma anche quelli che ho ora sono bravi e mi godo ciò che ho. Con Bernardeschi ci siamo sentiti solo per un saluto, dicendoci che eventualmente ci saremmo sentiti più in là... Il telefono però poi non ha più squillato (ride ndr).

L'entusiasmo dei tifosi viola

Dopo un inizio stentato attorno alla Fiorentina si sta creando un clima di entusiasmo e fiducia. Pioli, che conosce bene la piazza avendovi militato per sei stagioni da calciatore non si è detto sorpreso: "Per me è una conferma, sapevo che aldilà dell'annata precedente conosco la passione per la squadra, so come vivono per la Fiorentina. Ho sempre pensato che dipende dal nostro lavoro, dalla nostra serietà e dalle nostre prestazioni. Sono felice sia riconosciuto il lavoro mio e dei miei ragazzi ma siamo soltanto all'inizio. Insieme possiamo fare un buon lavoro".

Prima convocazione per Saponara

Siparietto ironico quando qualche cronista ha chiesto a Pioli la formazione. Parafrasando Allegri il quale si era limitato a dire che "non giocherà Buffon", il tecnico viola ha risposto dicendo soltanto: "Giocherà Sportiello". Da segnalare invece la prima convocazione stagionale per Riccardo Saponara. "Sabato ha fatto 70' con la Primavera. Sta bene, sarà convocato. Sono felice per il suo recupero, ancora non è ai livelli dei compagni per ritmo ed intensità, piano piano tornerà in forma".