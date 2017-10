Fiorentina, Pioli: "Vogliamo continuare la nostra crescita. Non vedo un Torino in crisi"

Superato il Benevento nello scorso turno, la Fiorentina è attesa da un'altra sfida impegnativa nel turno infrasettimanale di Serie A. I viola torneranno in campo domani sera al Franchi per affrontare il Torino, avversario di ben altra levatura rispetto ai sanniti, ultimi in classifica.

La partita che attende i viola viene vista da molti come uno scontro diretto tra due pretendenti a un piazzamento in Europa League, ma Stefano Pioli - intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida - è di diverso avviso: "Si può parlare di scontro diretto solo perché abbiamo gli stessi punti in classifica. Il campionato è ancora all'inizio, non è altro che una partita importante per noi, perché vogliamo dare continuità ai risultati".

Torino e Belotti in crisi

Sulla carta Fiorentina e Torino hanno valori più o meno simili, tuttavia, i granata attraversano una fase di appannamento che li vede a secco di vittorie da ben quattro turni. A Mihajlovic (ex della partita, visti i trascorsi sulla panchina viola) manca inoltre Belotti, l'uomo più pericoloso. Anche in questo caso, Pioli ha predicato calma: "Belotti può spostare gli equilibri ma è difficile parlare di Toro in crisi senza di lui. I Hanno un potenziale offensivo molto forte. E' una squadra costruita per giocare un campionato di vertice, da Europa e che sarà molto determinata per via dei pochi punti conquistati recentemente. Anche noi però lo saremo, è una tappa del nostro percorso importante e vogliamo insistere su questo andamento positivo".

Evitare errori gratuiti

Proprio sui progressi della sua squadra il tecnico viola ha dichiarato: "Per il nostro livello tecnico dobbiamo migliorare ed essere più precisi. In qualche partita abbiamo commesso errori gratuiti, che vanno evitati perché abbiamo giocatori con un buon tasso tecnico. Dobbiamo limitare al massimo gli errori così. Per noi è tutto controllare la partita e alzare il baricentro della squadra. Le prestazioni sono in crescita, ci mancano i tre punti persi tra il pari contro l'Atalanta e la sconfitta contro la Samp. Ad ogni modo nove partite sono ancora troppo poche per valutare il nostro percorso. Domani potremmo essere i migliori e tra due settimane i peggiori. Queste valutazioni si fanno a fine campionato".

Simeone o Babacar?

Contrariamente a quanto si era pensato inizialmente, il cambio Simeone-Babacar contro il Benevento non è avvenuto per un problema dell'argentino, bensì per far rifiatare il Cholito e dare spazio al senegalese: "Domenica ho fatto un cambio perchè volevo Gio più brillante in alcune situazioni, rientra in una normale logica di partita in partita. Baba è entrato bene, così come Lo Faso e Cristoforo. Chi dall'inizio con il Torino? Valuterò, anche se non credo che ci siano particolari problemi di stanchezza per domani, semmai potrebbe accadere domenica nella terza partita. Cosa manca a Babacar? Ciò che manca anche agli altri che in questo momento non giocano. Domenica è entrato molto bene e deve continuare così"