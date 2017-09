Pioli: "Non badiamo alla classifica. Chievo avversario tosto, ci vorrà attenzione"

Alla vigilia della gara contro il Chievo in programma domani pomeriggio alle 15, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha incontrato i giornalisti per la consueta conferenza stampa pre-partita.

L'allenatore viola è partito analizzando la delusione lasciata dal pari con l'Atalanta: "Da lunedì mattina abbiamo pensato solo al Chievo mettendoci alle spalle quanto accaduto domenica scorsa. Ci siamo impegnati per migliorare gli errori. Abbiamo svolto un'ottima settimana. Ho visto concentrazione e attenzione, la settimana è andata come volevamo".

Inutile guardare la classifica

Il punto guadagnato con gli orobici non ha smosso di molto la classifica ma Pioli non fa drammi: "Non è il momento adatto per guardarla. Si può fare solo un bilancio parziale. Abbiamo avuto una preparazione difficile, perdendo le prime due partite. Poi dopo la sosta la squadra ha fatto bene per quattro partite perdendo solo con la Juventus campione d'Italia. La partita di domani chiude un blocco. Potrebbe fare la differenza per il nostro percorso e la nostra classifica".

Chievo avversario esperto

Dopo Juventus e Atalanta, la Fiorentina incontra un'avversaria più alla portata come il Chievoverona, occhio però a sottovalutare i veneti, reduci dall'ottima vittoria esterna contro il Cagliari. "Incontriamo una squadra molto matura ed esperta - ha detto Pioli -. Sono bravi a trovare sempre i giusti stimoli, sono una società da ammirare. E' una squadra che cambia sempre molto poco con meccanismi sincronizzati. Ci vorranno attenzione e velocità, dovremo sfruttare le nostre diverse soluzioni offensive. Maran? E' un ottimo allenatore e una bella persona. Sta ottenendo ottimi risultati. Il Chievo sta mantenendo la categoria da anni e anche lui sta portando avanti un grande lavoro anno dopo anno".

Le condizioni della squadra

L'avvicinamento alla partita era stato contraddistinto dai dubbi riguardanti i terzini Laurini e Biraghi, ma Pioli ha rassicurato circa la loro presenza. "Per domani sono tutti a disposizione, anche Laurini. Benassi? E' un giocatore importante che mi dà delle soluzioni come altri me ne danno di diverse. Lo metterò in campo ogni volta che lo riterrò utile". Infine una battuta sa Chiesa, a segno nelle ultime gare: "Lavora tutti i giorni con attenzione e disponibilità. Sta facendo passi importanti nelle scelte da non sbagliare, deve insistere su questo. Ci vuole spensieratezza, ma Federico sa che non può fermarsi a specchiarsi. Ogni volta che scende in campo deve dare il massimo per la squadra".