Pioli: "Dobbiamo volgere a nostro vantaggio l'entusiasmo dell'ambiente"

La prima vittoria in campionato ha ridato entusiasmo alla Fiorentina dopo l'avvio difficoltoso condito da due sconfitte nelle prime due giornate.

Le cinque reti arrivate in trasferta a Verona hanno rinfrancato i toscani che nelle due settimane di sosta hanno avuto modo di compattarsi e collaudare alcuni automatismi e possono adesso guardare con maggiore ottimismo al futuro, partendo dalla sfida di domani pomeriggio contro il Bologna al Franchi. Un avversario reduce dalla sconfitta con il Napoli, che Stefano Pioli conosce bene avendo allenato in Emilia per tre stagioni e del quale ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-partita.

Conferma per l'undici anti-Verona?

Al tecnico è stato chiesto inizialmente se la squadra che ha stravinto a Verona subirà delle variazioni o sarà soggetta a una conferma in blocco: "Squadra che vince non si cambia? La partita di domenica è passata, ci ha lasciato delle buone indicazioni ma domani c'è un altro avversario. Dobbiamo insistere sulle nostre idee, sul metterle in campo".

L'avversario: il Bologna

Di fronte ci saranno i felsinei che hanno in Verdi e Di Francesco due elemennti di spicco che vanno certamente arginati."Sono giocatori di talento. Difficile prevedere le strategie dell'avversario. Siamo preparati a tutto, su noi stessi. Qualsiasi situazione troveremo dovremo crear loro difficoltà, ci vorranno ordine e concentrazione. Bologna gara particolare per me? Non la vivo più di altre partite, è importante per noi, siamo in una fase di crescita. I sentimenti passano sempre in secondo piano per me quando preparo le partite"

Torna l'entusiasmo

Il risultato roboante del Bentegodi ha riacceso i riflettori sulla squadra toscana: "Le vittorie danno entusiasmo all'ambiente e a noi. Questo ci deve accompagnare, ho visto dei buoni atteggiamenti. E' ciò che ci serve per continuare il nostro cammino appena iniziato. Saponara ha fatto una buonissima settimana, la migliore. Domani giocherà con la Primavera, spero tenga un'ora e di averlo a disposizione per la prima squadra la prossima settimana. Su cosa lavorare dopo Verona? La prima mezz'ora è stata di alto livello, loro però non hanno fatto il massimo per metterci in difficoltà. Noi siamo stati bravi ad approcciare, ma si guarda oltre. Siamo insieme da poco, per noi ogni giorno è importante. Domani è un'altra gara con ostacoli e avversari diversi. Ci arriviamo pronti, dobbiamo affrontarla con grande convinzione. Nelle prestazioni dove i risultati non sono venuti ci è mancata la concretezza in fase d'attacco e la concentrazione in difesa. Alla fine i risultati dipendono da quelle zone di gioco, è lì che dobbiamo essere ancora più efficaci".

Giovani

Durante il mercato sono arrivati tanti giovani e non tutti stanno trovando o potranno trovare spazio nell'immediato: "Non faccio promesse a nessuno. Nel calcio le gerarchie sono momentanee, chiunque ha in testa un 11 poi le cose cambiano. Infortuni, cambiamenti tattici e altre cose che succedono. Forse siamo troppi in avanti, qualcuno sarà penalizzato, ma devono sentire la mia fiducia. Voglio che cresciamo insieme, sono ragazzi giovani e di qualità. Lavorando con costanza possiamo diventare grandi insieme, non devono abbattersi. Pezzella? Vedo che a voi piace molto parlare dei singoli, a me molto meno. Parlo molto coi miei ragazzi, in lui abbiamo visto determinate caratteristiche che mancavano al nostro reparto difensivo. E' un calciatore con un profilo da Fiorentina".