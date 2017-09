Pioli: "La gara con la Juve ci ha lasciato convinzione. Atalanta squadra compatta"

Sconfitta a testa alta allo Stadium contro la Juventus, la Fiorentina è attesa domani da un'altra partita molto impegnativa contro l'Atalanta. I viola affrontaranno i bergamaschi davanti al pubblico del Franchi in una gara che si preannuncia molto combattuta.

A presentare la gara di domani, è intervenuto come di consueto il tecnico Stefano Pioli, partito nella sua analisi commentando la gara di mercoledì a Torino. "Abbiamo fatto una buona prestazione ma per qualche errore non siamo stati pericolosi. La crescita c'è. Da Torino torniamo con convinzione e fiducia. Ogni partita è importante per il nostro futuro".

Le condizioni della squadra

Con il turno infrasettimanale di mezzo si gioca per la terza volta in tre giorni, una circostanza che specie a inizio stagione può determinare stanchezza e affaticamento da parte di qualche calciatore. "Hanno recuperato tutti - ha rassicurato Pioli sullo stato di salute dei suoi -. Se non ci saranno problemi cambierò il meno possibile. Gil Dias? Sta bene, è partito titolare poi ho fatto altre scelte. Se migliora in zona goal può essere determinante". Riguardo Chiesa, invece: "Ha avuto un malessere a metà primo tempo contro la Juve ma sta bene. Per Laurini, invece, devo aspettare domattina".

In cosa può migliorare la Fiorentina

La formazione viola è sicuramente in crescita rispetto ad un inizio di stagione che l'aveva vista in grande difficoltà, ma secondo Pioli il miglioramento della squadra può essere ancora maggiore. "Abbiamo tanta qualità e sicuramente possiamo migliorare ancora. Quando abbiamo trovato squadre che hanno provato a fare la partita abbiamo verticalizzato molto e bene ma dobbiamo essere più bravi nel far circolare la palla. Insisteremo sul nostro modo di giocare".

L'Atalanta e Gasperini

L'avversaria di domani sarà l'Atalanta che ha stupito tutti chiudendo lo scorso campionato al quarto posto e che in questo inizio di stagione ha rifilato un sonoro 3-0 all'Everton in Europa League. "L'anno scorso è stata la sorpresa dopo un avvio difficile. Gasperini ha dato un'identità ben precisa e la sua squadra è compatta e solida. Anche quest'anno stanno andando bene e credo che dovremo muoversi molto e bene perché sennò non troveremo spazi". Riguardo a come affrontare gli orobici Pioli ha dichiarato: "Sono molto aggressivi in fase di non possesso. Dovremo muoverci bene e tanto. Chi vincerà più duelli avrà più possibilità di fare i tre punti".

Simeone troppo isolato. Con lui Babacar?

Interrogato sulla possibilità di affiancare un attaccante a Simeone, a detta di qualche cronista troppo isolato Pioli ha risposto: " Non credo che sia sempre isolato ma dobbiamo migliorare nel servirlo. Lui con Babacar? Sono due prime punte ma in alcune partite potranno giocare entrambi. Domani potrebbe essere una di quelle. In panchina avrò giocatori che meriterebbero di giocare, chi sta fuori deve farsi trovare pronto. Mercoledì chi è subentrato poteva fare di più. Con le sostituzioni si cambiano gli equilibri delle partite".