Fiorentina, Pioli avvisa i suoi: "Voglio una squadra concentrata per tutta la partita"

Terminata la sosta per le nazionali è nuovamente tempo di Serie A con la Fiorentina che sarà di scena domani alle 12:30 al Franchi nel lunch match contro l'Udinese.

Contro i friulani, i viola cercheranno riscatto dopo essere finiti al tappeto in casa del Chievoverona al termine di una brutta prestazione. "La sosta è stata lunga - ha esordito il tecnico dei toscani Stefano Pioli, nella conferenza stampa di presentazione della gara. Abbiamo lavorato per riprendere l'andatura di qualche partita. A parte due infortuni (Gil Dias e Saponara ndr) gli altri stanno bene"

La gara con l'Udinese

"Ci aspettiamo una squadra che vorrà dare continuità - ha detto Pioli a proposito dell'Udinese -.Hanno qualità e singoli importanti, sono una squadra fisica e vogliosa con giocatori generosi, dovremo fare attenzione. Mi aspetto dei passi in avanti da parte della mia squadra. Voglio vedere una partita decisa, attenta e precisa, diversa da quella col Chievo dove abbiamo fatto passi indietro". La sfida con i friulani si giocherà alle 12:30, orario non sempre gradito da tecnici e calciatori, che per l'allenatore viola però sembra non costituire un problema: "All'inizio non mi piaceva, ora sì. Ci si alza la mattina presto e si va in campo. Abbiamo fatto tutto quello ciò che dovevamo, nonostante i soli tre giorni di lavoro tutti insieme. Siamo tutti ormai abituati e non sarà un problema giocare a quell'orario. Siamo pronti".

La ricerca dei giusti equilibri

Dopo alcuni risultati positivo, la Fiorentina è nuovamente incappata in due sconfitte nelle ultime tre gare, dando l'impressione di non aver ancora trovato la sua identità. "Le squadre hanno bisogno di tempo per conoscere l'allenatore e per conoscere i compagni. Più giochiamo insieme e più miglioriamo. Naturalmente ci vorrà tempo, lo stesso che è servito per costruire squadre forti. Ci vuole più continuità". Riguardo a un possibile cambio modulo, invece, il tecnico ha dichiarato "Stiamo valutando tutto ma non credo sia il sistema di gioco ad aver determinato il ko col Chievo. Ci è mancata intensità. Abbiamo giocato con diversi modi fin qui e noi continueremo su questa strada, alternando i vari moduli". Spazio anche per una battuta su Saponara, nuovamente infortunato: "Era in crescita, purtroppo non è un momento fortunato. L'infortunio è diverso da quello di prima, non dovrebbe restare fuori per molto".

L'incontro con la proprietà

In mattinata il tecnico viola ha incontrato Diego Della Valle: "Abbiamo incontrato il patron questa mattina e ci siamo confrontati per fare il punto sul lavoro fatto fin qui e quello che dovremo fare. E' una proprietà molto coinvolta e l'incontro di stamattina è stato utile a capire come crescere da un punto di vista tecnico ma anche per la struttura societaria. E' stato un incontro molto proficuo. La presenza dei Della Valle è continua, anche se non sempre lo è fisicamente, lo è mentalmente ed è molto importante per noi".