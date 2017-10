Fiorentina, Pioli avverte: "Un errore dare per scontato il risultato con il Benevento"

Reduce dalla vittoria contro l'Udinese nello scorso turno, la Fiorentina tornerà in campo domani pomeriggio in trasferta contro il Benevento. La sfida con i sanniti, ancora a zero punti in classifica, rischia di essere molto insidiosa nel caso in cui i viola dovessero prendere sotto gamba l'avversario.

Un concetto su cui ha insistito molto il tecnico Stefano Pioli, intervenuto nella conferenza stampa pre-gara: "Non dobbiamo dare per scontato il fatto di vincere, perché non lo è - ha detto -. Guardate cosa è successo in Premier col Crystal Palace che da ultimo in classifica ha battuto il Chelsea. Vogliamo dare continuità alle nostre prestazioni: il Benevento ci può mettere in difficoltà. Dipende da noi mettere in campo un'identità che pian piano comincia ad essere più chiara. Ogni tanto ci perdiamo, giochiamo poco da squadra e più da singoli. Ci vuole continuità di risultati".

Sogni europei

Rimasta fuori dalle coppe europee di quest'anno la Fiorentina, senza sbandierarlo troppo, ha come obiettivo quello di tornare a disputare almeno l'Europa League nella prossima stagione. "Da sempre ci sono 5 o 6 squadre più forti delle altre, con altre 3 o 4 pronte a dare fastidio. La Fiorentina, l'Atalanta l'anno scorso e la Samp hanno dimostrato che è possibile arrivare a sovvertire le previsioni. Sulla carta ci sono 6 squadra più forti delle altre. Poi però i giudizi sulla carta devono essere confermati in campo".

indisponibili e turn over

Con tre gare in vista Pioli potrebbe decidere di far rifiatare qualche giocatore: "Valuterò dopo la prima partita, vedremo che cambi fare in settimana. Per esperienza so che la terza gara è sempre la più tosta, Gil Dias? Sta molto meglio, lunedì potrebbe tornare disponibile, mentre per Saponara bisogna aspettare ancora un po'".