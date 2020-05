Spadafora: "Entro lunedì le linee guida per la riapertura di palestre e centri sportivi"

Con un intervento pubblicato sulla propria pagina Facebook ufficiale, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha aggiornato i cittadini italiani sulle prossime mosse per la ripartenza dell'attività sportiva nel Paese.

Primo punto è stata l'approvazione degli aiuti per i collaboratori sportivi: "Sono stati approvati ulteriori bonus da 600 euro. Entro lunedì altri 34mila lavoratori sportivi riceveranno il suddetto bonus. Ci abbiamo messo più del previsto perché non esisteva un database e bisognava fare le verifiche. Per i mesi a venire l'erogazione avverrà in tempi notevolmente più rapidi".

Spadafora ha parlato anche del vertice tra Figc e Commissione Tecnico-Scientifica in merito all'approvazione del protocollo necessario per disciplinare la ripresa allenamenti di squadra in sicurezza: "C'è stato un confronto importnate e approfondito, ora il Comitato sulla base di questi approfondimenti stilerà una sua valutazione che verrà inviata al Ministero della Salute che poi la renderà nota al Ministero dello Sport. Mi auguro che entro il 18 si possa riprendere compatibilmente ai dati sul contagio, non solo per il calcio ma anche per le altre discipline sportive".

Sulle tante necessità rappresentate dal mondo dei lavoratori sportivi "Abbiamo un quadro sempre più chiaro affitti, impianti privati, bonus fondo perduto e costi sanificazione troveranno rispopsta nel prossimo decreto. Serviranno a recuperare in parte danni ricevuti ma anche per avere strumenti e risorse per ripartire"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sulla riapertura di palestre: "Entro domenica formuleremo le proposte di linee guida per la riapertura di palestre e centri sportivi. Al massimo entro lunedì verranno presentate al CTS che dovrà validarle. Daremo il tempo a tutti di attrezzarsi adeguatamente e metteremo disposizione risorse per chi avrà a difficoltà a riorganizzare i propri spazi. Tutto il tempo che abbiamo dovuto attendere lo recuperemo con grande velocità dando a tutti gli strumenti per ripartire prudenza, aiuti e prospettiva futura. Oggi oltre a dover garantire risorse dobbiamo pensare a come dovrà cambiare il mondo dello sport perché questa epidemia inciderà sui nostri stili di vita e sul nostro benessere. Abbiamo le idee chiare e il ministero segue con attenzione le istanze rappresentate da qualunque disciplina sportiva".