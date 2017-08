Scandicci, la presentazione della prima squadra all'insegna del legame con la città

"La tua squadra, la tua città". Recita così lo slogan per la campagna abbonamenti 2017/2018 del C.S. Scandicci 1908, compagine di Serie D che questa mattina è stata presentata alla stampa.

La presentazione si è svolta presso la sede della Co.Bra.Ma. a Scandicci, alla presenza delle cariche societarie e delle istituzioni cittadine, in virtù del legame profondo che unisce squadra e la città. "Tutto il movimento sta crescendo, dalla scuola calcio al settore giovanile, fino alla Prima Squadra - ha dichiarato il Presidente Fabio Rorandelli -. La Serie D per Scandicci è un punto importante, finalizzato al lancio dei giovani, possibilmente del nostro settore giovanile. L'obiettivo è proprio far emergere i ragazzi, senza porci limiti nei traguardi". Quale sarà dunque l'obiettivo stagionale della compagine toscana? "Parlare di salvezza sembra forse riduttivo - ha aggiunto Rorandelli -. Noi giochiamocela domenica dopo domenica, poi dirà il campo se saremo più o meno forti degli altri".

A prendere la parola è stato poi il Sindaco di Scandicci, Sandro Fallani: "Mi rivolgo ai giovani della Prima Squadra: siete in una società sana, con più di 100 anni di storia, e in una città sana, che ha investito molto nei propri giovani. Portate il nome e i colori di Scandicci in giro per l'Italia. Mi piace leggere di uno Scandicci che vince e che si comporta bene: voi siete la punta di un sistema di 400 ragazzi che sognano di giocare per lo meno in Serie D, o oltre. È una cosa importante essere squadra. Vi parlo da genitore: Scandicci è stata in questo mese d'agosto più di una squadra, abbiamo perso un ragazzo della vostra età, di 22 anni, in modo violento e brutale. Tutti si sono uniti e hanno fatto squadra per sostenere una famiglia. E' importante anche condividere valori nello sport: si fa fatica insieme, si raggiunge l'obiettivo insieme, si condividono le vittorie e la sofferenza. Siate sempre squadra. Il miglioramento di voi stessi passa sempre dal rapporto con gli altri".

Subito dopo è intervenuto il tecnico della prima squadra Alessio Lucia: "Ringrazio il direttore e il Presidente per avermi scelto. Questo sottolinea la voglia di ringiovanimento e rinnovamento. Per coerenza ho anche chiesto una rosa giovane che avesse voglia di mettersi in mostra, capacità di lavorare bene, assorbire e imparare dei concetti che forse sono anche diversi dai soliti. Sono felice della rosa che ho, come dico ad ogni seduta di allenamento. Vincere con i più forti sembra a volte la cosa più facile, ma spesso non lo è: ci sono squadre umili come la nostra, che contrastano i valori con quel qualcosa che hanno dentro. Vi auguro, ragazzi, di dimostrare sul campo in ogni allenamento e in ogni partita il vostro valore. Credo che con l'applicazione si possa ottenere una buona stagione. Ho visto già ottime risposte. Rappresentiamo una città di oltre 50 mila abitanti, abbiamo quindi la possibilità di far avvicinare qualche persona in più allo stadio. Con il calcio semplice, quello della Serie D, e non quello dei milioni di euro. E con un buon gioco ce la possiamo fare".

A chiudere, l'intervento del capitano, Alessandro Vinci, uno "scandiccese doc" come lo ha definito il presidente: "Sono contento di rappresentare Scandicci in giro per l'Italia. A livello di squadra cercheremo sempre di dare il massimo in ogni allenamento e in ogni partita, per portare in alto il nome della società e della città. Mi sento di fare questa promessa: ce la metteremo tutta in ogni campo. Poi sarà il campo a dire quale sarà il nostro posto. Forza ragazzi, mettiamocela tutta!".