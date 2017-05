Sassuolo-Fiorentina, le pagelle: bravo Chiesa. Flop Kalinic

I VOTI

Sassuolo (4-3-3): Consigli 7; Adjapong 5, Cannavaro 5,5, Acerbi 6,5, Peluso 6; Sensi 6,5, Aquilani 6 (79' Ricci 6), Duncan 6,5; Berardi 6, Matri 5 (71' Iemmello 6,5), Ragusa 5,5 (46' Politano 6,5). All.: Di Francesco. Panchina: Pomini, Antei, Lirola, Letschert, Magnanelli, Biondini

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu 6,5; Tomovic 5, Rodriguez 5, Sanchez 5,5; Chiesa 7 (62' Tello 6), Badelj 6 (16' Bernardeschi 6,5), Vecino 6, Olivera 5,5; Cristoforo 6 (78' Babacar 6), Borja Valero 6,5; Kalinic 5. All.: Sousa. Panchina: Sportiello, De Maio, Salcedo, Milić, Saponara, Ilicic,

MIGLIORI TODAY

Chiesa 7 - E' l'uomo più in forma della squadra di Sousa. Segna, corre, crea occasioni ed è ovunque. Talento.

Bernardeschi 6,5 - Non è al meglio ma non si risparmia. Da una sua iniziativa arriva il rigore sbgaliato da Kalinic.

PEGGIORI TODAY

Gonzalo Rodriguez 5 - Anche l'argentino non sta benissimo e nella ripresa cala. Si prende il rosso e causa il penalty dell'uno a uno.

Kalinic 5 - Il croato torna dal primo minuto ma si vede poco. Sbaglia poi malamente un calcio di rigore nel primo tempo.