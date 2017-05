Sassuolo-Fiorentina 2-2 | Eurostop: Bernardeschi tiene vive le speranze. Proteste viola

La Fiorentina pareggia 2 a 2 contro il Sassuolo, nel match della 35^ giornata di Serie A. La squadra di Paulo Sousa prima sbaglia un rigore con Nikola Kalinic, poi passa con Federico Chiesa. Nella ripresa espulso Gonzalo Rodriguez e rigore per Matteo Politano che fa 1 a 1. Nel finale gol di Pietro Iemmello e pari di Federico Bernardeschi.

PRIMO TEMPO - Al 4' si vede subito Duncan: schema del Sassuolo da corner: battuta di Sensi al limite, dove Duncan calcia con il sinistro: Tatarusanu vola e devia la sfera, che si stampa poi sulla traversa! Ragusa ribatte poi in modo goffo da due passi, ma colpisce male con la testa e manda fuori. Al minuto 8 Berardi ruba palla a Sanchez e scappa sulla destra, accentrandosi poi verso Tatarusanu. Tiro da posizione defilata, sul quale ribatte il portiere ospite.

Al Vecino stoppa di petto il cross di Olivera, provando poi a calciare verso la porta di Consigli, ma impattando male e spedendo la sfera ben lontana dalla porta.

Al 16' Badelj alza bandiera bianca: al suo posto Bernardeschi. Al 28' numero di Berardi, che salta con il controllo Sanchez e Bernardeschi, facendo correre Sensi a destra. Cross potente, deviato da Olivera. Palla che attraversa lo specchio, perdendosi poi larga.

Al 30' Berardi manovra bene sulla destra, appoggiandosi sul compagno al centro. Sinistro potente di Duncan, che però viene respinto con attenzione da Tatarusanu. Al 32' Adjapong affossa in area Berardi: è rigore. Dal dischetto Kalinic però sbaglia il penalty.

La Viola non molla e passa con Chiesa. Bellissimo il lancio di Borja Valero, che ha mandato Chiesa a tu per tu con Consigli dopo il mancato intervento difensivo di Cannavaro. Freddo il numero 25 viola, che non ha sbagliato con il piazzato da due passi. E' 1 a 0 prima dell'intervallo.

SECONDO TEMPO - Si riparte con Politano per Ragusa. Al 52' Sassuolo vicino al pareggio, dopo il prolungamento aereo di Matri sul cross di Duncan: botta al volo di Sensi, disinnescata da un Tatarusanu davvero miracoloso che salva allungando la gamba. Il Sassuolo insiste con Matri che vuole disperatamente la rete ma senza successo. Sousa allora cambia: Tello per Chiesa.

Al 73' rigore per il Sassuolo ed espulsione per Gonzalo. Dal dischetto Politano fa 1 a 1. Grandissime polemiche al Mapei, per l'assegnazione di questo rigore e la conseguente espulsione. Al minuto 86' Iemmello fa 2 a 1. Pessima la marcatura a zona dei viola, che si inserisce alle spalle di Sanchez e davanti a Vecino, impattando di testa alle spalle di Tatarusanu.

Al 94' arriva il 2 a 2 di Bernardeschi. Ripartenza dei viola, con Vecino che trova Bernardeschi largo: ingresso in area e sinistro a giro, che non lascia scampo a Consigli. E' un punto per uno al Mapei Stadium.

TABELLINO

Sassuolo (4-3-3): Consigli 7; Adjapong 5, Cannavaro 5,5, Acerbi 6,5, Peluso 6; Sensi 6,5, Aquilani 6 (79' Ricci 6), Duncan 6,5; Berardi 6, Matri 5 (71' Iemmello 6,5), Ragusa 5,5 (46' Politano 6,5). All.: Di Francesco. Panchina: Pomini, Antei, Lirola, Letschert, Magnanelli, Biondini

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu 6,5; Tomovic 5, Rodriguez 5, Sanchez 5,5; Chiesa 7 (62' Tello 6), Badelj 6 (16' Bernardeschi 7), Vecino 6, Olivera 5,5; Cristoforo 6 (78' Babacar 6), Borja Valero 6,5; Kalinic 5. All.: Sousa. Panchina: Sportiello, De Maio, Salcedo, Milić, Saponara, Ilicic,

Marcatori: Chiesa (F), rig. Politano (S), Iemmello (S), Bernardeschi (F)

Espulso: Gonzalo (F)

Ammoniti: Ragusa (S), Berardi (S), Adjapong (S), Chiesa (F), Vecino (F)