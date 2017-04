Sampdoria-Fiorentina, probabili formazioni: Babacar scalpita

La Fiorentina affronta la Sampdoria nel match della 31^ giornata di Serie A. Nessuna squadra ha segnato meno di doriani e gigliati nei primi 15 minuti di partita che hanno segnato appen due reti ciascuna. Sousa vuole vincere per sognare ancora l'Europa League.

QUI SAMPDORIA - Il successo di San Siro contro l'Inter condiziona le scelte di Giampaolo, che difficilmente cambierà troppi uomini. Obbligata la variazione sulla fascia destra di difesa, con Bereszynski che prenderà il posto dell'infortunato Sala. Sulla sinistra, invece, si potrebbe rivedere Dodò, in ballottaggio con Pavlovic e Dodò. Per il resto, si va verso la conferma in blocco di centrocampo e attacco.

QUI FIORENTINA - Tanti problemi in attacco per Paulo Sousa, che non recupera Bernardeschi e rischia di perdere Kalinic, vittima di un problema lombare nel corso della gara contro il Bologna. Nel caso in cui il tecnico non volesse rischiare il croato, è pronto Babacar, match-winner di domenica scorsa. In difesa, Gonzalo Rodriguez torna disponibile dopo la squalifica, mentre a centrocampo sarà ancora out Vecino.

PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszyński, Skriniar, Silvestre, Regini; Barreto, Torreira, Linetty; Bruno Fernandes; Quagliarella, Schick. Allenatore: Giampaolo.

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Gonzalo, Astori; Chiesa, Valero, Badelj, Tello; Ilicic, Cristoforo; Babacar. Allenatore: Sousa.