Sampdoria-Fiorentina 2-2 | La gemma di Babacar non basta, l'Europa è un miraggio

La Fiorentina pareggia 2 a 2 contro la Sampdoria, nel match della 31^ giornata di Serie A. Ad accendere il Marassi è Bruno Fernandes che, dopo cinque minuti, rompe l'equilibrio. Nella ripresa Gonzalo Rodriguez pareggia i conti, ma poco dopo Ricky Alvarez riporta avanti i padroni di casa. Nel finale Khouma Babacar pareggia ancora.

PRIMO TEMPO - La squadra di casa parte alla grande e dopo 5 minuti passa con Bruno Fernandes che scappa a Sanchez freddando con un bel destro Tatarusanu. E' 1 a 0 per la Sampdoria. Il gol regala verve al match. Al 20' Bernardeschi calcia forte a giro sul palo del portiere, ma la palla si perde di poco a lato! Sembrava comunque esserci Viviano.

Al 22' Fernandes arriva a tu per tu con Tatarusanu dopo aver recuperato su Badelj, ed aver ricevuto da Schick. Ma il portiere rumeno gli dice di no. Risponde subito la Viola con Babacar che sfiora l'eurogol. Al 40' Tello si accentra e calcia potente con il mancino. Tiro forte ma non troppo insidioso per un ben posizionato Viviano, che può così bloccare la sfera.