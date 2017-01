Sampdoria-Empoli 0-0 | Mchedlidze sbaglia un rigore: pari e patta

L'Empoli pareggia 0 a 0 contro la Sampdoria, nel match della 20^ giornata di Serie A. Buono l'approccio dei toscani ma Levan Mchedlidze al 29' spreca il rigore del vantaggio. Nella ripresa succede poco.

PRIMO TEMPO - Al 3' tiro di Krunic dalla distanza: palla alta sopra la traversa. Terreno di gioco in non perfette condizioni di gioco. Le due squadre, però, non sembrano risentirne. Al minuto 11 azione della Sampdoria: Torreira lancia in profondità Schick. Il ceco conclude da posizione defilata, palla deviata in angolo.

Al 17' chance per Muriel. Spizzata di Skriniar su azione d'angolo, il colombiano in precario equilibrio mette alto sopra la traversa. Al 29' fallo di Palombo su Mchedlidze che lo trattiene in area. E' rigore. Dal dischetto, però, Puggioni para la conclusione a Mchedlidze. E' l'ultima emozione di un primo tempo nervoso e intenso.

SECONDO TEMPO - Si riparte senza cambi e con lo stesso canovaccio tattico. Al 47' bel cross di Pasqual, inserimento di Krunic: palla in area, ma Puggioni non si fa sorprendere. Inizio aggressivo dell'Empoli così come era accaduto nella prima parte di gara. Martusciello, non contento, inserisce Pucciarelli per Marilungo.

La due squadre giocano a viso aperto. Tanti i rapidi capovolgimenti da una parte e dall'altra del campo. Al 75' ci prova Muriel: sinistro ad uscire che termina di un soffio a lato. Al 78' Sampdoria vicinissima al vantaggio. Muriel in scivolata, Skorupski devia, il difensore salva prima che il pallone varcasse la linea. Al minuto 81 colpo di testa di Costa. Palla fuori. E' l'ultima emozione. Finisce così.

TABELLINO

Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni 7; Pereira 6,5, Skriniar 6,5, Palombo 6, Regini 6; Praet 6 (68' Fernandes 6), Torreira 6, Linetty 6; Alvarez 5,5 (82' Djuricic sv); Schick 5,5, Muriel 5,5 (84' Quagliarella sv). A disp.: Tozzo, Bereszynski, Pavlovic, Cigarini, Dodò, Budimir. All.: Giampaolo

Empoli (4-3-1-2): Skorupski 6,5; Laurini 7, Bellusci 6,5, Cosic 6 (56' Costa 6,5), Pasqual 6; Krunic 6, Dioussé 6, Croce 6,5; Saponara 5; Marilungo 5 (65' Pucciarelli 6), Mchedlidze 5,5. A disp.: Pelagotti, Pugliesi, Mauri, Dimarco, Veseli, Pereira, Tello, Buchel, Pucciarelli, Maccarone. All.: Martusciello

Ammoniti: Palombo (S), Pereira (S), Linetty (S), Cosic (E)