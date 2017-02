Roma-Fiorentina, probabili formazioni: Kalinic torna titolare

La Fiorentina affronta la Roma nel match della 23^ giornata di Serie A. La Viola ha segnato più gol di tutti da fuori area in questo campionato, 10. Invece solo il Napoli ha effettuato più tiri nello specchio della squadra di Spalletti in questa Serie A.

QUI ROMA - Dopo i discussi cambi di Genova, Spalletti torna all'antico: in difesa Manolas rientra al fianco di Rüdiger e Fazio. Il problema muscolare di Perotti, però, costringe il tecnico toscano a variare la coppia alle spalle di Dzeko: con Nainggolan, ci sarà El Shaarawy.

QUI FIORENTINA - Dopo la vittoria last minute di Pescara, Sousa può sorridere anche per i rientri di Bernardeschi e Astori, che hanno scontato la squalifica. Ancora out Gonzalo Rodriguez, nei prossimi giorni si valuteranno le condizioni di Saponara, Kalinic e Tatarusanu.

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Szczesny; Rudiger, Fazio, Manolas; Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. All. Spalletti Indisponibili: Florenzi, Perotti

Fiorentina (3-4-2-1): Sportiello; Sanchez, De Maio, Astori; Tello, Badelj, Vecino, Olivera; Chiesa, Bernardeschi; Kalinic. All. Sousa Indisponibili: Dragowski, Tatarusanu, Rodriguez