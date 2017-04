Roma-Empoli 2-0 | La doppietta di Dzeko stende i toscani

L'Empoli perde 2 a 0 contro la Roma nel posticipo della 30^ giornata di Serie A. Dopo dodici minuti toscani già sotto a causa di un gol di Edin Dzeko. Ad inizio ripresa il bosniaco segna ancora su assist di Moahmed Salah.

Al 12', in maniera anche un po' fortunosa, passa. Da calcio d'angolo. Rudiger sfiora sul primo palo e la palla carambola su Dzeko, che devia con il corpo in rete. Roma in vantaggio. L'Empoli, però, nonostante lo svantaggio gioca bene. I minuti passano e, oltre la rete, all'Olimpico di emozioni se ne segnalano poche.

Al 26' colpo di testa di Veseli: facile per Szczesny. Risponde la Roma con un bolide di Paredes deviato in corner da Skorupski. Dall'angolo che ne segue Fazio manda a lato. Al 32' ci prova El Kaddouri ma il suo destro termina a lato. Risponde la Roma con Salah che illumina per Perotti: colpo di testa fuori di un metro da buona posizione. Al 33' grande chance per gli ospiti con Marilungo che, da buona posizione, calcia alto.